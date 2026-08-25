Itä-Suomen elinvoimakeskus

Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi alkuvuonna yli 54 miljoonaa euroa alueen elinvoiman vahvistamiseen

25.8.2026 09:00:00 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi tammi–kesäkuussa 2026 yritysten, maaseudun, maatalouden, kalatalouden ja alueellisen kehittämisen hankkeisiin yhteensä noin 54,2 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista, työllisyyttä ja osaamista, maaseudun palveluja, alkutuotannon investointeja sekä alueiden kestävää kehitystä Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen rahoituskatsaus 1/2026 on julkaistu.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen rahoituskatsaus 1/2026 on julkaistu.

Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi kehittämisrahoitusta 1.1.–30.6.2026 Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon yhteensä 54 215 822 euroa.  

Myönnetty rahoitus jakautui tukilajeittain seuraavasti: 

  • Yrityksen kehittämisavustus: 12 258 108 euroa, 71 hanketta 
  • Kehittämishankerahoitus (ESR+, EAKR ja JTF): 12 528 123 euroa, 54 hanketta 
  • Maaseuturahoituksen yritystuki: 7 060 824 euroa, 184 hanketta 
  • Maatalouden investointituki: 14 674 276 euroa, 221 hanketta 
  • Maaseuturahoituksen hanketuki: 6 300 530 euroa, 127 hanketta 
  • Nuoren viljelijän aloitustuki: 560 000 euroa, 14 viljelijää 
  • Elinkeinokalatalouden tuet: 833 961 euroa, 35 hanketta 

"Yli 500 hankkeen rahoitukset vaihtelevat noin 500 euron Leader-hanketuesta yhdistykselle yli 1,5 miljoonan euron kehittämisavustukseen yritykselle. Elinvoimakeskuksen monipuoliset ja vaikuttavat rahoituspalvelut edistävät Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon elinvoimaa nyt ja tulevalla EU-ohjelmakaudella", ylijohtaja Ari Niiranen kertoo. 

Elinvoimakeskuksen avustukset ja tuet ovat merkittävimpiä julkisia rahoitusvälineitä Itä-Suomen pk-yritysten ja alueen kehittämisessä. 

Rakennerahastoilla kasvua, osaamista ja kestävää uudistumista 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta myönnettiin yritysten kehittämiseen ja laajempiin kehittämishankkeisiin yhteensä noin 24,8 miljoonaa euroa.

Yrityksen kehittämisavustuksilla tuetaan muun muassa tuotannon uudistamista, digitalisaatiota, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä yritysten kasvuinvestointeja.  

Suurin yksittäinen yrityksen kehittämisavustus, noin 1,5 miljoonaa euroa, kohdistui Ilomantsiin kriittisten mineraalien tuotantoa kehittävään hankkeeseen Endomines Oy:lle. 

ESR+-, EAKR- ja JTF-rahoitteisissa kehittämishankkeissa painottuvat työllisyys, työ- ja toimintakyky, osaavan työvoiman saatavuus, kiertotalous, tutkimus- ja innovaatioympäristöt sekä vähähiilinen infrastruktuuri.  

"Vuoden ensimmäisen puoliskon rahoituspäätökset rakentavat Itä-Suomen kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Kasvua syntyy, kun uskalletaan investoida osaamiseen, uudistumiseen ja uusiin mahdollisuuksiin", rahoitusyksikön päällikkö Jonna Moilanen toteaa. 

Maaseuturahoituksella investointeja, palveluja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 

Maaseuturahoituksen yritys- ja hanketukea sekä maatalouden investointi- ja aloitustukia myönnettiin yhteensä noin 28,6 miljoonaa euroa. Yritystuilla vauhditetaan esimerkiksi tuotannollisia investointeja, matkailua, elintarvikealaa, yritysten käynnistymistä ja digitaalisten palvelujen kehittämistä. Hanketuissa korostuvat valokuituverkot, kylien palvelut, kulttuuri- ja harrastusympäristöt, vesienhoito sekä paikallisten yhteisöjen aktiivisuus. 

Suurimpia maaseuturahoituksen kohteita ovat Keiteleen kuituverkko, Suomenniemen valokuituhanke Mikkelissä sekä Itä-Suomen maaseudun kulttuuria ja elinvoimaa vahvistava Itäkulmat-hanke.  

Maatalouden investointituella parannetaan maatilojen tuotantoedellytyksiä ja kilpailukykyä. Nuoren viljelijän aloitustuki tukee maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja uuden yrittäjyyden käynnistymistä.

"Alkuvuosi on ollut ennätyksellinen erityisesti maatalousinvestoinneissa painottuen Pohjois-Savoon. Sama kehitys näyttää jatkuvan ja tukea haetaan paljon enemmän kuin tämän hetken tiedoilla on mahdollista myöntää", maaseutuyksikön päällikkö Sirpa Lavikainen kommentoi. 

Etelä-Savo 

Etelä-Savoon kohdistui rahoitusta noin 11,7 miljoonaa euroa. Rahoituksessa näkyvät vahvasti yritysten tuotannolliset investoinnit, kansainvälistyminen ja teknologinen uudistuminen. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin maakuntaan noin 4,0 miljoonaa euroa ja kehittämishankerahoitusta noin 3,6 miljoonaa euroa. Maaseudun yritys- ja hanketukien lisäksi alueella rahoitettiin maatalouden investointeja ja kalatalouden kehittämistä. 

Esimerkkejä ovat puutuote-, paino- ja metalliteollisuuden investoinnit, International Work Mikkeli -kokonaisuus sekä Hirvensalmen Kissakosken kalasataman tuotantokapasiteetin ja työturvallisuuden parantaminen. Maaseuturahoituksessa korostuvat myös matkailu, kylien kehittäminen ja tietoliikenneyhteydet. 

Pohjois-Karjala 

Pohjois-Karjalaan kohdistui rahoitusta noin 14,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen keskeisiä teemoja ovat teollisuuden uudistuminen, työllisyys ja osallisuus, vähähiilinen liikkuminen, maaseudun yrittäjyys sekä paikallisyhteisöjen kehittäminen. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin maakuntaan noin 2,7 miljoonaa euroa ja kehittämishankerahoitusta noin 3,1 miljoonaa euroa. 

Maakunnan suurimpiin kohteisiin kuuluvat Endomines Oy:n kriittisten mineraalien tuotantoa kehittävä hanke, Ylä-Kolintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä alle 30-vuotiaiden työ- ja toimintakykyä tukeva Hyvä tatsi -hanke. Maaseuturahoituksessa keskeisiä kokonaisuuksia ovat muun muassa valokuituyhteydet, maahanmuuttajayrittäjyys ja kulttuurin hyödyntäminen maaseudun elinvoiman vahvistamisessa. 

Pohjois-Savo 

Pohjois-Savoon kohdistui rahoitusta noin 26,7 miljoonaa euroa. Erityisen merkittävä osuus muodostui maatalouden investointituista, joita myönnettiin maakuntaan noin 9,9 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta kohdistui alueelle noin 5,1 miljoonaa euroa ja kehittämishankerahoitusta noin 4,5 miljoonaa euroa. 

Rahoitetuissa hankkeissa korostuvat valmistavan teollisuuden kasvuinvestoinnit, työvoiman saatavuus, terveysdata, kiertotalous sekä maaseudun tietoliikenneyhteydet. Suurimpia kohteita ovat Leppävirran valtatien 5 liittymäjärjestelyt, Keiteleen kuituverkko ja Ylä-Savon Työvirta-hanke. Yritysrahoituksella tuetaan esimerkiksi puutuote-, metalli- ja konepajateollisuuden tuotannon uudistamista sekä kansainvälistä kasvua. 

Lisätietoja  

Tarkempia tietoja löytyy tiedotteen liitteenä olevasta rahoituskatsauksesta. Ajalla 1.1. - 30.6.2026 tehdyt rahoituspäätökset löytyvät tiedotteen liitteistä .xlsx- ja .pdf-muodoissa.

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Yhteyshenkilöt

Ari Niiranen, ylijohtaja​
Itä-Suomen elinvoimakeskus​
p. 0295 026 060

Jonna Moilanen, yksikönpäällikkö​
Rahoitusyksikkö​
p. 0295 024 167

Sirpa Lavikainen, yksikönpäällikkö
Maaseutuyksikkö
p. 0295 037 684

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen 1.1. - 30.6.2026 myöntämä kehittämisrahoitus. Grafiikka: Ilkka Elo / Itä-Suomen elinvoimakeskus
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen 1.1. - 30.6.2026 myöntämä kehittämisrahoitus. Grafiikka: Ilkka Elo / Itä-Suomen elinvoimakeskus
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Tietoja julkaisijasta

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

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