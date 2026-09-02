SDP:n kansanedustajat kirittävät hallitusta etsimään keinoja sähköautojen käytettyjen akustojen kestäväksi hyödyntämiseksi
2.9.2026 17:28:14 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustajat Timo Harakka, Seppo Eskelinen ja Riitta Kaarisalo jättivät tänään kirjallisen kysymyksen EU:n akkuasetuksen tulkitsemiseen liittyen.
Lupa- ja valvontaviraston julkaisema ohje EU:n akkuasetuksesta on herättänyt julkista keskustelua ja kansalaisaloite käytettyjen akkujen hyödyntämisestä autojen korjaamiseksi on kerännyt parissa päivässä yli 60 000 allekirjoitusta. Virasto onkin jo ilmoittanut tarkentavansa ohjettaan ja kertonut ettei tarkoitus ollut muuttaa nykytilaa. Myös ministeri Multala on jo julkisuudessa luvannut etsiä asiaan ratkaisua.
-Kyllä asian vakavuuden takia tarvitaan myös vähän kiritystä eduskunnan päästä, Eskelinen kertoo.
Sähköautojen yleistyminen on ollut viime vuosina voimakasta ja käytettyjä autoja on alkanut muodostua markkinoille. Kansanedustajat muistuttavatkin positiivisen kehityksen jatko riippuu paljolti siitä, miten huolettomaksi käytetyn sähköauton osto mielletään. Akkujen kunnon huolellinen testaus ja valmistajien ajoakuille myöntämät takuut ovat tärkeitä. Autojen arvon laskiessa iän myötä on tärkeää saada myös käytetty varaosat käyttöön turvallisin työmenetelmin.
-Siksi onkin niin tärkeää, että autoala ja eri viranomaiset etsivät jatkuvasti taloudellisia ja käyttökelpoisia ratkaisuja, Harakka sanoo.
Ei ole yhdenkään toimijan etu, että käyttökelpoisia akustoja kierrätetään jätteeksi tai muuten täysin toimivia autoja romutetaan, koska auton arvoon nähden kohtuuhintaisia varaosia ei ole tarjolla.
-Me tarvitsemme sähköistä liikennettä, samalla on huolehdittava sen valmistukseen tarvittavan raaka-aineen tehokasta käytöstä, jotta siirtymä olisi taloudellinen sekä ympäristön ja sähköautoilijoiden kannalta kestävä, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
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