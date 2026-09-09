Elinvoimajohtaja Vesa Palanderille tunnustusta

Tänä vuonna tunnustus haluttiin myöntää erityisesti seudun kestävän kasvun tekijälle. Se jaettiin 14.9.2026 Turun kauppakamarien valiokuntien syysstartin yhteydessä.

”Palanderin työ on ollut systemaattista, konkreettista ja viestinnällisesti vaikuttavaa sekä seudun elinvoimaisuutta vahvistavaa”, tiivistää Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Anne-Maarit Itänen.

Palander on toiminut Turun kaupungin elinvoimajohtajana vuodesta 2024. Hän vastaa kaupungin kasvua, yritystoimintaa, investointeja, työllisyyttä sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyösuhteita koskevista kokonaisuuksista.

Tunnustuksen saajaa valiokunta kehuu innostuneisuudesta ja yrittäjämäisestä otteesta. Hän on edistänyt uusia ja rohkeita vetovoimaisuutta sekä kasvua edistäviä toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Näistä yhtenä esimerkkinä muun muassa nuorten työllistämistä edistävä Gen T -liike, jonka tavoitteena on ollut avata nuorille työuria ja edistää työllistymistä seudulle.

Palander sanoo, että elinvoimatyössä viestintä on ensisijaisen tärkeää, sillä mielikuva seudusta vaikuttaa suoraan ihmisten ja yritysten investointi- ja sijoittumispäätöksiin.

”Olen tehnyt tietoisen valinnan puhua Turun seudusta myönteisesti, koska meillä tuote on kunnossa: teollisuus, korkeakoulut, saaristo ja kaupungin koko muodostavat yhdistelmän, jollaista ei helposti toista löydy. Sellaista ei kannata piilotella, vaan siitä pitää puhua ääneen ja usein”, hän kuvailee.

”Ajankuva on synkkä, mutta minusta vastuu mielikuvista on ennen kaikkea meillä päättäjillä: me valitsemme joka päivä, millaista kuvaa maailmasta ja Turusta rakennamme. Tilausta tulevaisuudenuskolle on enemmän kuin tarjontaa. Kiitos tunnustuksesta kuuluu kumppaneille, joiden kanssa nämä lukuisat elinvoimateot on tehty.”