Elinvoimajohtaja Vesa Palanderille tunnustusta
14.9.2026 15:30:00 EEST | Turun kauppakamari | Tiedote
Turun kaupungin elinvoimajohtaja Vesa Palander on Varsinaissuomalainen viestintäteko -tunnustuksen saaja. Tunnustuksen myöntää joka toinen vuosi Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunta, johon kuuluu noin 40 viestinnän ja markkinoinnin alan tekijää Varsinais-Suomen alueelta.
Tänä vuonna tunnustus haluttiin myöntää erityisesti seudun kestävän kasvun tekijälle. Se jaettiin 14.9.2026 Turun kauppakamarien valiokuntien syysstartin yhteydessä.
”Palanderin työ on ollut systemaattista, konkreettista ja viestinnällisesti vaikuttavaa sekä seudun elinvoimaisuutta vahvistavaa”, tiivistää Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Anne-Maarit Itänen.
Palander on toiminut Turun kaupungin elinvoimajohtajana vuodesta 2024. Hän vastaa kaupungin kasvua, yritystoimintaa, investointeja, työllisyyttä sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyösuhteita koskevista kokonaisuuksista.
Tunnustuksen saajaa valiokunta kehuu innostuneisuudesta ja yrittäjämäisestä otteesta. Hän on edistänyt uusia ja rohkeita vetovoimaisuutta sekä kasvua edistäviä toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Näistä yhtenä esimerkkinä muun muassa nuorten työllistämistä edistävä Gen T -liike, jonka tavoitteena on ollut avata nuorille työuria ja edistää työllistymistä seudulle.
Palander sanoo, että elinvoimatyössä viestintä on ensisijaisen tärkeää, sillä mielikuva seudusta vaikuttaa suoraan ihmisten ja yritysten investointi- ja sijoittumispäätöksiin.
”Olen tehnyt tietoisen valinnan puhua Turun seudusta myönteisesti, koska meillä tuote on kunnossa: teollisuus, korkeakoulut, saaristo ja kaupungin koko muodostavat yhdistelmän, jollaista ei helposti toista löydy. Sellaista ei kannata piilotella, vaan siitä pitää puhua ääneen ja usein”, hän kuvailee.
”Ajankuva on synkkä, mutta minusta vastuu mielikuvista on ennen kaikkea meillä päättäjillä: me valitsemme joka päivä, millaista kuvaa maailmasta ja Turusta rakennamme. Tilausta tulevaisuudenuskolle on enemmän kuin tarjontaa. Kiitos tunnustuksesta kuuluu kumppaneille, joiden kanssa nämä lukuisat elinvoimateot on tehty.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Anne-Maarit Itänen, puh. 050 435 2284, anne-maarit.itanen@aumedia.fi
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun kauppakamari
Viennin kasvua odottaa jo yli puolet varsinaissuomalaisista vientiyrityksistä9.9.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Turun kauppakamari selvitti alkusyksyn kyselyssään maakunnan vientiyritysten tunnelmia. Kauppa käy viime vuoden vastaavaa ajankohtaa positiivisemmissa tunnelmissa. Viennin kasvua odottaa tänä vuonna yli puolet (52 %). Viennin supistumisesta kyselyssä ilmoitti vain 8 prosenttia vastanneista, kun vastaava luku viime vuonna oli 17 prosenttia.
Kauppakamarikysely: Myönteiset kansainvälisten osaajien rekrytointikokemukset kasvussa31.8.2026 07:04:00 EEST | Tiedote
Monikielisyyden ja monikulttuurisuuden hyödyntämisessä on edelleen paljon potentiaalia yritysten kasvun ja osaajapulan ratkaisemisen näkökulmasta. Vain noin joka neljäs yritys on rekrytoinut kansainvälisiä osaajia viiden viime vuoden aikana, mutta niitä tehneet yritykset arvioivat kokemuksensa pääosin myönteisiksi.
Yritykset haluavat toimia kasvukeskuksen ja markkinoiden läheisyydessä16.7.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Turun kauppakamarin tuoreen kyselyn mukaan yritykset haluavat sijaita lähellä kasvukeskusta ja markkinoita. Puolet (49,3 %) varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän yritysjohdosta nimeää kasvukeskuksen ja markkinoiden läheisyyden (48,7 %) tärkeiksi tekijöiksi yrityksen sijainnin ja toimintaedellytysten näkökulmasta. Kysely tehtiin kesäkuussa ja siihen vastasi 199 Turun kauppakamarin jäsenyritystä.
Varsinaissuomalaiset yritykset uskovat työpaikkojen määrän kasvavan tänä vuonna30.6.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Usean varovaisen vuoden jälkeen varsinaissuomalaiset yritykset aikovat viimeinkin kasvattaa työpaikkojen määrää loppuvuoden 2026 aikana. Tämä käy ilmi Turun kauppakamarin vuosittaisesta Varsinais-Suomen kilpailukyky -kyselystä, jossa kysytään muun muassa yritysten työllistämisaikeista ja työvoiman saatavuudesta. Kysely tehtiin kesäkuussa ja siihen vastasi 199 Turun kauppakamarin jäsenyritystä.
Työelämäauditointi vahvistaa Spesian koulutuksen työelämälähtöisyyttä Turussa26.5.2026 11:02:15 EEST | Tiedote
Turun kauppakamari ja Pohjois-Karjalan kauppakamari ovat toteuttaneet työelämäauditoinnin erityisammattiopisto Spesian Turun toimipaikassa. Auditoinnin tavoitteena oli varmistaa, että koulutus vastaa työelämän tarpeita ja tukee täsmätyökykyisten opiskelijoiden työllistymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme