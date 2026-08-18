Kutsu medialle: Korjaamoalan tulevaisuus saman katon alla – MEKO Fest kokoaa lähes 1 000 alan ammattilaista

Mitä: MEKO Fest -messutapahtuma

Milloin: 26.9.2026 klo 10-16

Missä: Aino Areena, os. Maamiehenkatu 14, 04400 Järvenpää



Tapahtuman teemana on Tulevaisuuden korjaamo, ja paikalle on ilmoittautunut lähes tuhat MEKOn verkoston ammattilaista muun muassa Fixus, Mekonomen, MECA Truck -ketjuilta. Mukana on myös lähes 50 näytteilleasettajaa eri puolilta maailmaa.

Päivän aikana tutustutaan korjaamoalan uusiin ratkaisuihin ja keskustellaan alan ajankohtaisista kysymyksistä. Paikalla ovat MEKO Finlandin toimitusjohtaja Sanna Reunanen sekä MEKOn asiantuntijoita, jotka ovat median haastateltavissa. Lisäksi paikalla myös alan muita asiantuntijoita muun muassa Autoalan Keskusliiton Mikko Järvinen ja Jouko Sohlberg ja korjaamoyrittäjä Jesse Haapala.



Median edustajat pääsevät mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla ennakkoon sähköpostitse terhi.hauskamaa@fi.meko.com tai akkreditoitumalla pressikortilla päivän aikana tapahtumaan sisääntulon yhteydessä.

MEKO FEST 2026

26.9.2026 | Aino Areena, Järvenpää



MEKO Finland

Aiemmin Koivunen Oy:nä tunnettu MEKO on Pohjois-Euroopan johtava toimija riippumattomien autoalan jälkimarkkinoiden sektorilla. Varaosien maahantuonnin ja tukkutoiminnan lisäksi meidät tunnetaan myös korjaamoverkostomme brändeistä, joihin kuuluvat muun muassa Mekonomen, Fixus ja MECA Truck. Nämä kattavat yhteensä 400 toimipistettä ja paikallisvarastoa sekä 1 000 sopimuskorjaamoa eri puolilla maata.



Tervetuloa näkemään ja kuulemaan, miltä tulevaisuuden korjaamo näyttää!

Median haastattelupyynnöt ja ilmoittautuminen ennakkoon:



Brand & Concept Director

terhi.hauskamaa@fi.meko.com

Terhi Hauskamaa

P. 050 414 4260



