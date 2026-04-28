Pelikon First to Worst on palkittu vuoden partypelinä

Peliko, joka keskittyy lautapelien suunnitteluun ja valmistukseen omalla pelitehtaallaan Raisiossa, iloitsee saamastaan Vuoden peli -tunnustuksesta.

– Arvostamme Vuoden peli -tunnustusta ja pidämme sitä myös kiitoksena työstämme pelien kehittämisessä. Uuden lautapelin kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi. Uuden pelin vastaanotto jännittää aina ja tällainen tunnustus on meille hyvin tärkeä, kiittelee Martinex-perheyhtiössä Pelikon toiminnasta vastaava Jenni Jalava.

First to Worst on peli, jossa pelaajat yrittävät lukea toistensa ajatukset ja arvata, miten muut pelaajat asettavat eri asiat järjestykseen yhdestä viiteen. Peliä voi pelata yhteistyöpelinä tai kaikki kaikkia vastaan -tyylisenä kilpailuna. Peli on suunniteltu kahdelle tai useammalle yli 10-vuotiaalle pelaajalle, ja yhden pelikerran kesto on noin 30 minuuttia.

– First to Worst sopii eri-ikäisille pelaajille ja se tarjoaa hauskaa ajanvietettä ja yhdessäoloa koko perheelle tai kaveriporukalle. Se toimii myös erinomaisena jäänrikkojana hieman vieraammassa kaveriporukassa, jatkaa Jalava.

Hän odottaa First to Worst -pelistä syksyn hittiä niin koti-iltoihin, syksyn bileisiin kuin lahjaksi pukinkonttiin.

Pelikon pelit opettavat paremmaksi häviäjäksi ja voittajaksi, antavat mahdollisuuden yhdessä vietettyyn aikaan ja opettavat pelaajilleen sosiaalisia taitoja sen lisäksi, että ne ovat mukavaa ajanvietettä ja hauskaa tekemistä.

Vuoden peli -kilpailussa Suomessa palkitaan vuosittain parhaat uutuuspelit.

First to Worst on myynnissä ympäri Suomea ja saatavissa myös Pelikon omassa lautapeleihin ja palapeleihin erikoistuneessa peliko.com-verkkokaupassa sekä martinex.fi-verkkokaupassa. First to Worst -pelin hinta on 29,90 euroa.