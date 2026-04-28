Oy Martinex Ab

Pelikon First to Worst on palkittu vuoden partypelinä

21.9.2026 14:03:37 EEST | Oy Martinex Ab | Tiedote

Jaa

Suomalaisen pelitalon Pelikon koko perheen partypeli First to Worst on palkittu Suomen Leluyhdistyksen Vuoden peli -tunnustuksella partypelien sarjassa. Vuoden peli -tunnustus on lautapelialan tärkein tunnustus Suomessa.

First to Worst, Vuoden peli -voittaja, partypeli
Pelikon koko perheen partypeli First to Worst on palkittu Suomen Leluyhdistyksen tämän vuoden Vuoden peli -tunnustuksella partypelien sarjassa.

Peliko, joka keskittyy lautapelien suunnitteluun ja valmistukseen omalla pelitehtaallaan Raisiossa, iloitsee saamastaan Vuoden peli -tunnustuksesta.

– Arvostamme Vuoden peli -tunnustusta ja pidämme sitä myös kiitoksena työstämme pelien kehittämisessä. Uuden lautapelin kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi. Uuden pelin vastaanotto jännittää aina ja tällainen tunnustus on meille hyvin tärkeä, kiittelee Martinex-perheyhtiössä Pelikon toiminnasta vastaava Jenni Jalava.

First to Worst on peli, jossa pelaajat yrittävät lukea toistensa ajatukset ja arvata, miten muut pelaajat asettavat eri asiat järjestykseen yhdestä viiteen. Peliä voi pelata yhteistyöpelinä tai kaikki kaikkia vastaan -tyylisenä kilpailuna. Peli on suunniteltu kahdelle tai useammalle yli 10-vuotiaalle pelaajalle, ja yhden pelikerran kesto on noin 30 minuuttia.

– First to Worst sopii eri-ikäisille pelaajille ja se tarjoaa hauskaa ajanvietettä ja yhdessäoloa koko perheelle tai kaveriporukalle. Se toimii myös erinomaisena jäänrikkojana hieman vieraammassa kaveriporukassa, jatkaa Jalava.

Hän odottaa First to Worst -pelistä syksyn hittiä niin koti-iltoihin, syksyn bileisiin kuin lahjaksi pukinkonttiin.

Pelikon pelit opettavat paremmaksi häviäjäksi ja voittajaksi, antavat mahdollisuuden yhdessä vietettyyn aikaan ja opettavat pelaajilleen sosiaalisia taitoja sen lisäksi, että ne ovat mukavaa ajanvietettä ja hauskaa tekemistä.

Vuoden peli -kilpailussa Suomessa palkitaan vuosittain parhaat uutuuspelit.

First to Worst on myynnissä ympäri Suomea ja saatavissa myös Pelikon omassa lautapeleihin ja palapeleihin erikoistuneessa peliko.com-verkkokaupassa sekä martinex.fi-verkkokaupassa. First to Worst -pelin hinta on 29,90 euroa.

Avainsanat

pelikomartinexlautapelipartypelivuoden pelifirst to worst

Yhteyshenkilöt

Kuvat

First to Worst, Vuoden peli -voittaja, partypeli
Pelikon koko perheen partypeli First to Worst on palkittu Suomen Leluyhdistyksen tämän vuoden Vuoden peli -tunnustuksella partypelien sarjassa.
Lataa
First to Worst, Vuoden peli -voittaja, partypeli
Pelikon koko perheen partypeli First to Worst on palkittu Suomen Leluyhdistyksen tämän vuoden Vuoden peli -tunnustuksella partypelien sarjassa.
Lataa
First to Worst, Vuoden peli -voittaja, partypeli
Pelikon koko perheen partypeli First to Worst on palkittu Suomen Leluyhdistyksen tämän vuoden Vuoden peli -tunnustuksella partypelien sarjassa.
Lataa

Linkit

Oy Martinex Ab

Oy Martinex Ab on vuonna 1986 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta kattaa laadukkaiden kodintuotteiden, lelujen, pelien, vaatteiden ja laukkujen valmistuksen ja maahantuonnin. Lisäksi Martinex toimii tukkuliikkeenä ja on yksi Suomen monipuolisimmista verkkokauppatoimijoista. Martinex kehittää omia kotimaisia tuotebrändejä kuten Iloleipuri, Maia Family ja Peliko sekä Aarikka. Martinex on lisenssinhaltija usealle tunnetulle tuotemerkille kuten Muumi ja Peppi Pitkätossu. Vuonna 2025 Martinex-konsernin liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa, konsernin palveluksessa oli lähes 100 henkilöä ja sen tuotteita vietiin lähes 30 maahan. www.martinex.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oy Martinex Ab

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye