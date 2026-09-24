Inkoo ottaa käyttöön Commu -yhteisösovelluksen vahvistaakseen yhteisöllisyyttä ja naapuriapua

Commu on inkoolaisille maksuton sovellus, jonka kautta jokainen kuntalainen voi pyytää ja tarjota apua omalla asuinalueellaan. Apu voi olla esimerkiksi kauppa-apua, lastenhoitoa, pihatöitä, lumitöitä tai juttuseuraa. Samalla alustalla paikalliset yhdistykset voivat julkaista tapahtumia, etsiä vapaaehtoisia ja tehdä toimintaansa näkyväksi koko kunnalle. Myös tavaroiden ja osaamisen jakaminen kuuluu arkeen: naapurille voi lainata työkalun tai tarjota apua vaikka kielitaidolla.

"Inkoo haluaa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tehdä kuntalaisten osallistumisesta entistä helpompaa. Tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen, vahvistaa osallisuutta ja kannustaa auttamaan muita", kertoo Inkoon hyvinvointipäällikkö Marko Vaappo.

Tavallisiin somealustoihin verrattuna Commu eroaa erityisesti siinä, että käyttäjien on mahdollista vahvistaa henkilöllisyys pankkitunnuksilla. Kun apua annetaan ja vastaanotetaan kasvotusten omalla asuinalueella, luottamus on kaiken perusta, ja vahva tunnistautuminen rakentaa sitä heti alusta lähtien.

"Kunta haluaa nähdä Inkoossa lisää esimerkiksi naapuriapua, vapaaehtoistoimintaa, talkoita, yhteisiä tapahtumia sekä osaamisen ja tavaroiden jakamista. Samalla halutaan tukea paikallisia yhdistyksiä uusien osallistujien ja vapaaehtoisten tavoittamisessa. Tässä työssä Inkoo ottaa käyttöön Commu-alustan, joka kokoaa yhteen avun tarvitsijat, auttajat ja paikallisen toiminnan. Yksityishenkilöt voivat alustalla pyytää ja tarjota apua, yhdistykset voivat löytää vapaaehtoisia ja tehdä toimintaansa näkyväksi, ja hyvä saadaan kiertämään koko kunnassa", Vaappo jatkaa.

"Tavoitteena on tehdä osallistumisesta mahdollisimman helppoa ja tuoda näkyväksi Inkoon tärkeä voimavara: ihmiset, paikallinen aktiivisuus ja halu tehdä hyvää yhdessä", Vaappo summaa.

Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu

Commun perustanut Karoliina Kauhanen iloitsee kunnan päätöksestä lähteä edistämään yhteisöllisyyttä konkreettisella työkalulla.

"Uskon, että auttaminen on tehokkain tapa vaikuttaa, ja Commun tehtävä on tehdä siitä mahdollisimman helppoa, sekä avun tarvitsijalle että sille, joka haluaa auttaa. Yhteisöllisyys ei ole yksin kunnan tai yhden toimijan tehtävä, vaan yhteinen vastuu. Se rakentuu pienistä teoista. Kun asukkaat, yhdistykset ja kunta tekevät työtä samaan suuntaan, koko yhteisö vahvistuu", Kauhanen kertoo.

“Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys, sillä jokainen meistä tarvitsee joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa. Nyt jokainen Inkoossa tehty hyvä teko kerryttää myös kunnalle pisteitä Suomen yhteisöllisin kunta -kisassa. Palkintopotissa on 3000 euroa yhteiseen hyvään, jolla voi esimerkiksi perustaa stipendejä paikallisiin kouluihin."

Näin pääset mukaan Inkoon yhteisöön Commussa!