KOVAn Jouni Parkkonen valittiin pohjoismaisen asuntojärjestön varapuheenjohtajaksi
2.10.2026 14:00:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkonen on valittu perjantaina 2.10.2026 pohjoismaisen asuntojärjestön, Housing Nordic – NBO:n varapuheenjohtajaksi.
Valinta tehtiin Kööpenhaminassa NBO:n vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. NBO:n puheenjohtajana jatkaa tanskalainen Bent Madsen.
Jouni Parkkonen on ollut NBO:n hallituksessa vuodesta 2014 lähtien. Parkkosen lisäksi NBO:n hallituksessa jatkavat Jaakko Kammonen Espoon Asunnot Oy:stä, Mirka Saarholma VAV-yhtymä Oy:stä ja Teppo Forss TVT Asunnot Oy:stä.
NBO – Housing Nordic on Pohjoismaissa toimiva, yleishyödyllisten asuntotoimijoiden yhteistyöjärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1950. Järjestössä on yhteensä kahdeksan jäsentä kaikista Pohjoismaista, Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Järjestön jäsenet edustavat noin 2,5 miljoonaa asuntoa Pohjoismaissa.
KOVA on ollut NBO:n jäsen vuodesta 2014 lähtien ja on järjestön ainoa suomalainen jäsen. Parkkonen valittiin ensimmäisen kerran NBO:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2024. Tuolloin kyseessä oli ensimmäinen kerta järjestön historiassa, kun suomalaisedustaja valittiin NBO:n puheenjohtajistoon. Nyt Parkkonen jatkaa tehtävässä uudella kaudella.
- On hienoa saada jatkaa NBO:n varapuheenjohtajana myös tulevalla kaudella. Pohjoismaissa on paljon yhteisiä asumisen haasteita, kuten väestön ikääntyminen, ja yhteistyön merkitys korostuu entisestään epävarmassa toimintaympäristössä. NBO:n kautta voimme edistää kohtuuhintaista asumista, jakaa parhaita käytäntöjä ja tuoda suomalaisten yleishyödyllisten asuntotoimijoiden osaamista pohjoismaiseen käyttöön, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.
Lisätietoja NBO:sta osoitteesta www.nbo.nu.
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Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 141 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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