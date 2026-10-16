Keusoten aluehallitus käsitteli talouden tasapainottamista, palveluverkkoa ja vuoden 2026 talousarviota
21.10.2026 15:28:22 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 20.10.2026. Kokouksen keskeisiä asioita olivat palveluverkon uudistaminen, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentaminen sekä vuoden 2026 talousarvion muuttaminen. Asiat etenevät aluevaltuuston käsiteltäviksi 29.10.2026.
Alijäämien kattamiseksi valmisteltu tarkennettu suunnitelma
Aluehallitus käsitteli Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkennuksia, joilla pyritään kattamaan aiempina vuosina kertyneet alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä.
Keusote on hakenut valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Ministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueelta aiempaa konkreettisempia säästötoimia ja niiden vaikutusten arviointia. Erityistä huomiota on kiinnitetty palveluverkon kehittämiseen, henkilöstöresurssien käyttöön ja lakisääteisten palvelujen turvaamiseen.
Tarkennettu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma etenee aluevaltuuston käsiteltäväksi. Keusote täydentää ministeriölle tekemäänsä hakemusta aluevaltuuston päätöksen jälkeen. Valtiovarainministeriö ratkaisee erikseen, myönnetäänkö alijäämien kattamiselle lisäaikaa.
Palveluverkkoa esitetään keskitettäväksi viiteen sote-keskukseen
Aluehallitus käsitteli palvelujen verkostosuunnitelmaa, jonka mukaan Keusoten toimintaa keskitettäisiin Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän sote-keskuksiin.
Suunnitelman tavoitteena on käyttää toimitiloja tehokkaammin, vähentää kiinteistökustannuksia ja turvata palvelujen järjestäminen tulevina vuosina. Samalla pienemmistä palvelukiinteistöistä luovuttaisiin vaiheittain ja palveluja kehitettäisiin myös liikkuvina, kotiin vietävinä ja digitaalisina palveluina.
Vuoden 2026 talousennuste on heikentynyt
Aluehallitus käsitteli vuoden 2026 talousarvion muuttamista tuoreimman tilinpäätösennusteen perusteella.
Tammi–elokuun toteumatietoihin perustuvan ennusteen mukaan Keusoten oman palvelutuotannon toimintakate on noin 5,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Kustannuspaineita on erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa sekä terveyspalveluissa.
Koko hyvinvointialueen tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän noin 3,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua heikommaksi.
Talousarvion muutoksessa huomioidaan myös investointien tarkentuminen. Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin hankintaan varattu 56,6 miljoonan euron investointi poistetaan vuoden 2026 investoinneista, koska hankinnalle ei myönnetty lainanottovaltuutta tälle vuodelle.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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