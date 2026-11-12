Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) järjestää 20.11. klo 15–18 Domus Gaudiumilla (Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki) seminaarin Aikakauden kuva: Uuden ylioppilastalon viimeisen kevään nykydokumentointi. Seminaarissa esitellään Uuden ylioppilastalon viimeisen opiskelijatoiminnan kevään nykydokumentointihanketta ja siinä syntynyttä aineistoa. Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Nykydokumentointihanke toteutettiin yhteistyössä HYYn, Helsingin kaupunginmuseon, Helsingin yliopiston Local Museums -kurssin ja arkeologian oppiaineen sekä Ylioppilaskamerat ry:n kanssa. Suurimman osan aineiston keruusta toteuttivat vapaaehtoiset opiskelijat. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja hankkeeseen osallistuneilta asiantuntijoilta ja opiskelijoilta.

Nykydokumentoinnilla tallennetaan elämää, ilmiöitä, tapahtumia ja kulttuuria tuleville sukupolville. Keväällä 2026 HYY vietti viimeistä kevättään Uudella ylioppilastalolla. Ennen opiskelijatoiminnan poismuuttoa talo oli palvellut tarkoituksessaan yli 115 vuotta ja on edelleen lukemattomien opiskelija-aikaisten muistojen paikka. Kevät 2026 dokumentointiin valo- ja videokuvaamalla ja äänittämällä tapahtumia, haastattelemalla Uuden ylioppilastalon käyttäjiä ja laserkeilaamalla opiskelijatiloja. Hankkeessa syntynyt aineisto tallennetaan HYYn arkistoon tutkimuskäyttöön.

Dokumentoinnin kohteena oli kaikkea toimistoarjesta ja sitseistä kansantanssi-iltoihin sekä talon hiljentäneeseen muuttoon. Muuton ajalta Ylioppilaskameroiden Sebastian Coffeng kuvasi myös dokumentaarisen lyhytelokuvan, joka nähdään seminaarissa.

HYY jatkaa opiskelijatoiminnan taltiointia yhä käynnissä olevalla muistitietokeruulla. Muistitietokeruuseen voi vastata kuka tahansa, joka haluaa jakaa muistojaan Vanhan ylioppilastalon, Uuden ylioppilastalon ja Domus Gaudiumin opiskelijaelämään ja talojen muuhun käyttöön liittyvistä kokemuksista vuosikymmenten varrelta. Muistitietokeruu jatkuu helmikuuhun 2027 asti.