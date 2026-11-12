Uuden ylioppilastalon viimeinen kevät kuvattiin, äänitettiin ja laserkeilattiin – aineistoa esitellään perjantaina
18.11.2026 11:23:14 EET | HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta | Tiedote
Keväällä 2026 HYY vietti viimeistä kevättään Uudella ylioppilastalolla, joka on ollut keskeinen osa opiskelijaelämää jo vuodesta 1910. Kevään 2026 mittaan järjestettyä opiskelijatoimintaa, tapahtumia ja tiloja itsessään tallennettiin usein eri keinoin ja suurilta osin vapaaehtoisvoimin.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) järjestää 20.11. klo 15–18 Domus Gaudiumilla (Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki) seminaarin Aikakauden kuva: Uuden ylioppilastalon viimeisen kevään nykydokumentointi. Seminaarissa esitellään Uuden ylioppilastalon viimeisen opiskelijatoiminnan kevään nykydokumentointihanketta ja siinä syntynyttä aineistoa. Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Nykydokumentointihanke toteutettiin yhteistyössä HYYn, Helsingin kaupunginmuseon, Helsingin yliopiston Local Museums -kurssin ja arkeologian oppiaineen sekä Ylioppilaskamerat ry:n kanssa. Suurimman osan aineiston keruusta toteuttivat vapaaehtoiset opiskelijat. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja hankkeeseen osallistuneilta asiantuntijoilta ja opiskelijoilta.
Nykydokumentoinnilla tallennetaan elämää, ilmiöitä, tapahtumia ja kulttuuria tuleville sukupolville. Keväällä 2026 HYY vietti viimeistä kevättään Uudella ylioppilastalolla. Ennen opiskelijatoiminnan poismuuttoa talo oli palvellut tarkoituksessaan yli 115 vuotta ja on edelleen lukemattomien opiskelija-aikaisten muistojen paikka. Kevät 2026 dokumentointiin valo- ja videokuvaamalla ja äänittämällä tapahtumia, haastattelemalla Uuden ylioppilastalon käyttäjiä ja laserkeilaamalla opiskelijatiloja. Hankkeessa syntynyt aineisto tallennetaan HYYn arkistoon tutkimuskäyttöön.
Dokumentoinnin kohteena oli kaikkea toimistoarjesta ja sitseistä kansantanssi-iltoihin sekä talon hiljentäneeseen muuttoon. Muuton ajalta Ylioppilaskameroiden Sebastian Coffeng kuvasi myös dokumentaarisen lyhytelokuvan, joka nähdään seminaarissa.
HYY jatkaa opiskelijatoiminnan taltiointia yhä käynnissä olevalla muistitietokeruulla. Muistitietokeruuseen voi vastata kuka tahansa, joka haluaa jakaa muistojaan Vanhan ylioppilastalon, Uuden ylioppilastalon ja Domus Gaudiumin opiskelijaelämään ja talojen muuhun käyttöön liittyvistä kokemuksista vuosikymmenten varrelta. Muistitietokeruu jatkuu helmikuuhun 2027 asti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vilma ViertolaViestintäasiantuntijaPuh:050 420 5566vilma.viertola@hyy.fi
Ahto HarmoArkistonhoitajaHelsingin yliopiston ylioppilaskuntaPuh:050 534 2964arkisto@hyy.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ajaa opiskelijan asiaa.
Järjestämme palveluja, etuja ja tapahtumia, jotta opiskelija voisi keskittyä olennaiseen: opiskeluun ja opiskelijaelämään. Äänemme kuuluu yliopistolla, kaupungilla ja tapahtumissa. Uskomme, että onnelliset opiskelijat rakentavat oikeudenmukaisempaa maailmaa. Siksi opiskelijoista on erityisen tärkeää pitää huolta. Se on meidän työtämme.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta
HYYn kannanotto: Eduskunta voi vielä pelastaa maksuttoman koulutuksen12.11.2026 11:24:43 EET | Tiedote
Suomen hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla halutaan mahdollistaa korkeakoulututkinnon suorittaminen maksullisena avoimena korkeakouluopetuksena. Esitystä on kritisoitu voimakkaasti sen koko valmistelun ajan. HYY vaatii, että eduskunta hylkää esityksen.
Tutkinto ei ole tuote – Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kannanotto28.5.2026 14:21:00 EEST | Tiedote
Suomen hallitus on romuttamassa suomalaisen koulutusjärjestelmän peruskiveä ja yhtä meidän yhteiskuntamme keskeisintä menestystekijää: koulutuksen maksuttomuutta. Vastustamme hallituksen esitystä ja kaikkien suomalaisten välttämättömäksi eduksi vaadimme valmistelun keskeyttämistä.
Toivoilta isänmaalle19.5.2026 17:21:35 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eduskuntavaaliohjelma 2027
Uuden ylioppilastalon viimeiset opiskelijatapahtumat järjestetään ensi viikolla5.5.2026 08:30:15 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja sen piirissä toimivat järjestöt viettävät viimeisiä opiskelijatapahtumiaan Uudella ylioppilastalolla toukokuussa. Viimeiset yhteiset koko talon juhlat järjestetään Floran päivänä 13.5.2026. Floran juhlinta alkaa keskipäivällä ja jatkuu keskiyöhön. Tapahtuma alkaa kello 12 seremoniallisella osuudella Uuden ylioppilastalon edessä.
HYY lakittaa Mantan vappuaattona27.4.2026 12:02:14 EEST | Tiedote
Helsinkiläisten vapunvietto alkaa viimeistään vappuaattona 30.4. perinteisessä Mantan lakituksessa Kauppatorin laidalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme