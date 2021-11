Afganistanilaisnuorten suomalaiset kummiperheet vetoavat: perheenyhdistämistä on helpotettava

Suomeen on tullut vuoden 2015 jälkeen ilman huoltajaa vajaa 4000 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Nuorista valtaosa on Afganistanista. He ovat saaneet toivoa ja turvaa Suomesta, ja heistä monet ovatkin jo osa suomalaista yhteiskuntaa esimerkiksi opiskelijoina ja töissä käyvinä aktiivisina nuorina.

Huoli musertaa – kummiperheiden hätähuuto päättäjille

Diakonissalaitoksen ja Yhteiset lapsemme ry:n vapaaehtoiset kummit, kummi- ja tukiperheet ovat olleet tärkeä tuki yksin alaikäisinä maahan tulleille nuorille sekä arjessa että elämän juhlahetkissä. Huoli läheisistä on kuitenkin musertaa nämä jo valmiiksi vaikeita asioita elämässään kokeneet nuoret. Erityisesti Afganistanin järkyttävän tilanteen nuorissa aiheuttama tuska ja hätä on saanut kummiperheetkin opiskelemaan suomalaisen perheenyhdistämisen valtavan monimutkaista ja lannistavaa prosessia ja auttamaan nuoria siinä.

Kummit ovat nyt lähestyneet suomalaisia päättäjiä hätähuudolla ja vetoomuksella näiden nuorten auttamiseksi.

”Nyt Afganistan on poistunut otsikoista, mutta huoli maassa olevista tai Afganistanin naapurimaihin paenneista perheenjäsenistä ei ole poistunut nuortemme mielistä. Heidän perheenjäseniään piileskelee tälläkin hetkellä kodeissaan tai pakenee paikkakunnalta toiselle, alaikäisiä sisaruksia elää kadulla ja leskiäitien on mahdotonta hankkia toimeentuloa”, sanotaan 67 suomalaisen vapaaehtoisen kummin allekirjoittamassa vetoomuksessa.

Suomen käytännöt estävät perheenyhdistämisen tehokkaasti

Tällä hetkellä Suomella on vetoomuksen mukaan perheenyhdistämiseen liittyviä käytäntöjä, jotka käytännössä estävät perheenyhdistämisen hyvin tehokkaasti.

Kummiperheet vetoavat, että Suomi kohtuullistaisi nyt kohtuuttomia toimeentulovaatimuksia, sähköistäisi hakuprosessin ja/tai laajentaisi Suomen edustustojen palveluita Afganistanin lähialueilla. Myöskään virallisia asiakirjoja, joita on mahdotonta saada, ei tulisi vaatia. Suomen edustustoissa pitäisi pystyä asioimaan tulkin avustuksella – suomen- tai englannin kielitaito ei saisi muodostua esteeksi prosessissa.

Huoli perheenyhdistämisestä yhdistää ilman huoltajaa maahan tulleita nuoria. Diakonissalaitos yhtyy kummiperheiden hätähuutoon: ei unohdeta Afganistanin vaikeaa tilannetta maan ollessa talibanin vallassa. Autetaan nuoria saamaan läheisensä turvaan. Perheen tuki on kotoutumisessa ensiarvoisen tärkeää.



