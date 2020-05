Aineettomat lahjat tulevat olemaan tämän äitienpäivän trendi

Äänikirja voi helpottaa oloa ja lieventää yksinäisyyden tunteita myös koronakaranteenin keskellä – HelsinkiMissio jakaa Storytelin lahjoittamia äänikirjalahjakortteja 23.4.2020 08:30:00 EEST | Tiedote

Sosiaalialan järjestö HelsinkiMissio tarjoaa yksinäisille senioreille ja muille avun tarpeessa oleville kirjakaveritoimintaa, jota äänikirjapalvelu Storytel tukee tuhannen äänikirjalahjakortin lahjoituksella. Äänikirjalahjakortteja jaetaan esimerkiksi yksinäisille senioreille, jotka voivat keskustella kuuntelemistaan teoksista vapaaehtoisen kirjakaverin kanssa. – Keskusteluyhteyttä yksinäisten senioreiden kanssa on tärkeää ylläpitää myös nyt, kun emme pääse käymään heidän luonaan. Lisäksi monet alkavat jo kärsiä heikentyneestä näöstä, joten kirjan lukeminen ei välttämättä ole helpoin vaihtoehto, siksi tarjoamme heille äänikirjoja, toteaa HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan päällikkö Hanna Kari. Lukemisen ja äänikirjojen kuuntelun hyödyistä on viime aikoina puhuttu paljon. Brittiläisen ajatushautomo Demosin pari vuotta sitten tekemän raportin mukaan kirjojen lukeminen tai kuunteleminen voivat merkittävästi vähentää yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunnetta. Lisäksi lukukokemukset to