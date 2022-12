Air Greenlandistä tuli uusin Airbusin A330neo-laajarunkokoneen käyttäjä sekä Flight Hour Services -huoltosopimusasiakas

A330neo korvaa aiemman sukupolven lentokoneen yhtiön laivastossa ja auttaa näin vähentämään käyttökustannuksia ja parantamaan ympäristötehokkuutta sekä tarjoaa vertaansa vailla olevan matkustuskokemuksen. Air Greenlandin A330neo-koneeseen mahtuu mukavasti 305 matkustajaa, ja siinä on 42 Premium-luokan paikka ja 263 Economy-luokan paikkaa.

Air Greenland on myös allekirjoittanut Airbusin kanssa Flight Hour Services -sopimuksen (FHS), joka kattaa komponenttitoimitus- ja huoltopalvelut. Kiertotalousmalliin ja hiilijalanjäljen vähentämiseen perustuva Airbus FHS tukee lentokoneen koko elinkaaren vastuullisuutta. Flight Hour Services -sopimuksen piiriin kuuluu yli 1 200 lentokonetta maailmanlaajuisesti.

Air Greenlandin kestävän kehityksen strategian mukaisesti uuden lentokoneen toimituslennolla käytetään polttoainetta, josta 30 prosenttia on uusiutuvaa.

Air Greenland ottaa ensimmäisen A330neo-lentokoneensa käyttöön Grönlannin ja Tanskan välisellä reitillä. Myöhemmin konetyyppiä käytetään myös reiteillä Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan.

A330neossa on palkittu Airspace-matkustamo, joka tarjoaa matkustajille matkustusmukavuutta, miellyttävän ympäristön ja huippumuotoilua. Matkustajilla on tavallista enemmän tilaa ja myös matkatavarahyllyt ovat suuremmat. Konemallissa on myös uudenlainen valaistusjärjestelmä, mahdollisuus tarjota uusimmat viihdejärjestelmät ja täydet tietoliikenneyhteydet. Kuten kaikissa Airbus-koneissa, myös A330neossa on matkustamossa huippuluokan ilmanvaihtojärjestelmä, joka varmistaa lennolla puhtaan ja turvallisen ympäristön.

A330neo on uuden sukupolven versio suositusta A330-laajarunkokoneesta. Uuden sukupolven Rolls-Royce Trent 7000 -moottoreiden, uudenlaisten siipien sekä muiden aerodynaamisten innovaatioiden ansiosta konetyypin polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 25 prosenttia. A330-800 pystyy lentämään yhtäjaksoisesti 15 094 kilometriä.

Lokakuun lopussa A330-perheen koneista oli tehty yli 1 700 sitovaa tilausta. Näistä 275 on A330neo-tilausta 24 asiakkaalta.

#A330neo @AirGreenlandSAS