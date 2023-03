Airbus Helicopters ja International SOS käynnistävät yhdessä seuraavan sukupolven ensihoitojärjestelmän kehitysohjelman

Viro on ensimmäisenä maana aloittanut International SOS:n ja Airbusin kanssa kansallisen innovaatio-ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa maan ensihoitojärjestelmää (EMS) LifeSaverin avulla. Viro on teknologisten innovaatioiden eturintamassa myös lääketieteen alalla. Ottamalla ensimmäisenä käyttöön LifeSaver-ratkaisun maa haluaa kehittää ensihoitovastettaan keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Ohjelma on luotu parantamaan, nykyaikaistamaan ja tukemaan maailman terveydenhuoltojärjestelmiä, joista monet ovat viime vuosina olleet huomattavassa paineessa pandemian vuoksi. LifeSaver asettaa ihmiset keskiöön, sillä se on suunniteltu parantamaan lääketieteellisiä tuloksia ja pelastamaan enemmän ihmishenkiä. Lääketieteellisesti johdettu ohjelma maksimoi nykyaikaisen tekniikan käytön optimoimalla tuloksia ja luomalla tasapuolisen pääsyn ensihoitopalveluihin sijainnista riippumatta. Se perustuu nykyisten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja optimoi ensihoitoprosessit.

Nick Peters, Government Services, International SOS:n toimitusjohtaja kommentoi: ”Meillä International SOS:ssa on 37 vuoden kokemus ihmisten terveyden ja turvallisuuden asettamisesta etusijalle ja parhaan mahdollisen hoidon tason ja laadun varmistamisesta niille, jotka sitä tarvitsevat. Vuosien mittaan työhön on kuulunut hallitusten ja valtion virastojen tukemista erilaisissa lääketieteellisissä järjestelmissä ja kulttuureissa, ja tämä kumppanuus Airbusin kanssa LifeSaver-ohjelmassa on jatkoa tälle. Olemme iloisia voidessamme työskennellä Viron hallituksen kanssa Airbusin rinnalla, kun käynnistämme LifeSaver-ohjelman heidän maassaan ensihoidon valmiuksien parantamiseksi.”

Airbusin kaupunkiliikenteen yksikön päällikkö Balkiz Sarihan sanoi: ”LifeSaver on yksi tapa, jolla me Airbusissa työskentelemme kohti seuraavan sukupolven ensihoitojärjestelmiä International SOS:n ja nykyisen operaattorikumppani- ja terveydenhuollon ammattilaisten verkostojen kanssa. Työskentelemällä ekosysteemitasolla pystymme edistämään pelastusketjun parannuksia. Viro on innovaatioista tunnettuna maana ihanteellinen käynnistysalusta.”

Invest Estonian johtaja Joonas Vänto lisää: ”Meille LifeSaveriin osallistumisen tarkoitus on viime kädessä parantaa potilastuloksia ja tuoda sosiaalietuuksia virolaisille. Se on meille loistava tilaisuus näyttää, mitä Viro tarjoaa innovoimiseen – tällaisessa oleellisessa ympäristössä toimiva teknologia on vahva esimerkki parhaista käytännöistä, joita muut maat voivat oppia toteuttamaan ensihoitojärjestelmissään.”

LifeSaver-ohjelma voi lisätä tehokkuutta esimerkiksi lyhentämällä pelastustyöntekijöiden vasteaikaa, tasaamalla ensihoitopalvelun tasoa maan eri osissa, kaupunkialueilla ja syrjäseuduilla, sekä optimoimalla maan logistiikkaverkkoa.