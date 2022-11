Airbus ja Neste yhteistyöhön lentoliikenteen hiilipäästöjen vähentämiseksi uusiutuvalla lentopolttoaineella

Airbus ja Neste, johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja, ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen edistääkseen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa ja käyttöönottoa. Yhtiöillä on yhteinen visio, jossa uusiutuva lentopolttoaine on avainasemassa lentomatkustuksen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Yhteistyön tavoitteena on kiihdyttää uusiutuvan polttoaineen käyttöönottoa ilmailussa.

Neste ja Airbus tunnistavat, että uusiutuvan polttoaineen käytön kasvulle yksi suurimmista haasteista on tuotannon lisääminen. Kumppanit voivat tutkia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä ja tukea yhdessä uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa ja käyttöä globaalisti. Yhteistyö keskittyy uusiutuvan lentopolttoaineen tekniseen kehittämiseen, polttoaineiden hyväksymiseen, nykyisten ja tulevien tuotantotekniikoiden testaukseen sekä sen selvittämiseen, miten pelkästään uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö (100 % SAF) voidaan mahdollistaa. “Uusiutuva lentopolttoaine on yksi ilmailun lupaavimmista hiilipäästöjen vähennysratkaisuista, ja sitä voidaan käyttää sekä nykyisissä että tulevissa lentokalustoissa. Meille on kunnia olla Nesteen kumppani uusiutuvan lentopolttoaineen kehittämisessä ja käyttöönoton edistämisessä, jotta voimme auttaa luomaan kaupallisesti elinkelpoisia markkinoita uusiutuville lentopolttoaineille”, sanoo Julie Kitcher, Airbusin viestintäjohtaja. “Kaikki Airbusin lentokoneet on jo sertifioitu niin, että niiden polttoaineesta voi jo olla puolet uusiutuvaa lentopolttoainetta. Tämä kumppanuus on tärkeä askel kohti hyväksyntää 100-prosenttisen uusiutuvan polttoaineen käytölle ennen vuosikymmenen loppua.” ”Neste on edelläkävijä ilmailun vastuullisemman tulevaisuuden luomisessa, mikä edellyttää yhteistyötä ilmailualan koko arvoketjussa. Neste on johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja ja Airbus ilmailuteollisuuden pioneeri. Yhtiöiden osaamisen ja asiantuntemuksen yhdistäminen edistää uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä ja saatavuutta, minkä avulla ilmailuala voi lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja pienentää ilmastovaikutustaan”, sanoo Thorsten Lange, Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtaja. Airbus ja Neste ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä ECLIF3-tutkimushankkeessa (Emission and Climate Impact of Alternative Fuels) yhdessä saksalaisen DLR-tutkimuslaitoksen kanssa. Uuden aiesopimuksen mukaisesti Airbus ja Neste jatkavat yhteistyötään teknisten kysymysten ratkaisemiseksi, jotta 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen sertifiointi käy mahdolliseksi. Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönotossa koko ekosysteemillä on tärkeä rooli. Teknisten kysymysten lisäksi Neste ja Airbus tutkivat myös käytännön tason hanke- ja liiketoimintamahdollisuuksia lentoyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa ympäri maailmaa.

