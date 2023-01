Airbus tehostaa uusien lahjakkuuksien etsintää ilmailu- ja avaruusteollisuuden tulevaisuutta varten

Airbus ja Neste yhteistyöhön lentoliikenteen hiilipäästöjen vähentämiseksi uusiutuvalla lentopolttoaineella 30.11.2022 14:39:15 EET | Tiedote

Airbus ja Neste, johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja, ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen edistääkseen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa ja käyttöönottoa. Yhtiöillä on yhteinen visio, jossa uusiutuva lentopolttoaine on avainasemassa lentomatkustuksen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Yhteistyön tavoitteena on kiihdyttää uusiutuvan polttoaineen käyttöönottoa ilmailussa.