AitoStory-kirjoituskilpailun voittaja on Risto Myllylä

Storytelin ja Aito Media Oy:n järjestämässä AitoStory-kirjoituskilpailussa etsittiin viihdyttäviä, puhuttelevia ja maailmaa ravisuttavia tarinoita. Lastentarina Siri ja epätavallinen etälastenhoitaja valikoitui voittajaksi lähes 350 tekstin joukosta. Voittajan lisäksi kolme muuta tekstiä ja kirjoittajaa palkittiin palkintorahoin.

Viime vuoden marraskuussa lanseerattu kirjoituskilpailu on tullut päätökseen. Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia omaperäisiä ja koukuttavia tarinoita äänikirjoiksi, e-kirjoiksi, televisiosarjoiksi ja elokuviksi.



Finaalivaiheen käsikirjoituksissa olivat laajasti edustettuna eri genret aina trilleristä

lastenkirjallisuuteen. Osallistuneita tekstejä käsiteltiin koko valintaprosessin ajan nimimerkein ja kilpailu oli avoin sekä ammatti- että amatöörikirjailijoille.



– Kaikkien tarinoiden idearikkaus oli ilahduttavaa ja niistä näkyi, että kilpailu oli herättänyt suurta kiinnostusta, kertoo kirjailija ja kilpailun tuomari JP Koskinen.



Kilpailun voittajateksti Siri ja epätavallinen etälastenhoitaja on tarina, jossa äiti hankkii lapsilleen Sirille ja Oivalle etälastenhoitajan. Tämä ei kuitenkaan suostu jäämään ruudun taakse, vaan astuu sen läpi ja vie lapset moniin satumaisiin seikkailuihin.

Kirjoittaja Risto Myllylä on neljän lapsen isä, joka haluaa kirjoittaa lapsille hyvyydestä, rohkeudesta ja ystävyydestä: asioista joita jokainen ihminen tarvitsee. Voittajateos palkittiin 6000 eurolla ja Storytel julkaisee tarinan ääni- ja e-kirjana vuoden 2022 aikana.

– Voittajateksti hurmasi meidät kaikki omintakeisella premissillään, ihanalla rikkaalla kielellään, ja raikkaalla, elämää syleilevällä maailmankatsomuksellaan, kuvailee tuomarina toiminut käsikirjoittaja Kaisa Pylkkänen.

Toiselle sijalle nousi 28-vuotiaan opettaja Mirjami Sirénin teos Kaupunki ilman koteja. Tarina kertoo 14-vuotiaasta Kipinästä, joka yrittää isänsä ja pikkusiskonsa kanssa paeta kaupungista, jossa kenelläkään ei ole kotia, ja jossa innovaatiot ovat ihmishenkiä tärkeämpiä. Kipinä tekee kohtalokkaan virheen, jonka vuoksi pako epäonnistuu ja isä vangitaan. Lasten on keksittävä uusi pakosuunnitelma. Kirjoittajan tarina palkittiin 3000 eurolla.

Jaetulle kolmannelle sijalle sijoittuvat kaksi jännityskirjallisuuden teosta: eläköityneen diplomi-insinööri Jukka Antilan Erityisalue ja Lähi-idässä kansainvälisen politiikan parissa työskennelleen Anssi Leinon Lähetystösihteeri. Erityisalue-nimisessä romaanissa joki tuo ruumiin pohjoispohjanmaalaisen luonnonkansan erityisalueelta ja asiaa lähtee selvittämään vanhempi helsinkiläinen komisario, joka saa oppaakseen nuoren antropologian professorin Oulun yliopistosta. Lähetystösihteeri taas kertoo nuoresta suomalaisesta diplomaatista, joka huomaa etteivät normaalit diplomatian keinot riitä pelastamaan kolmea Persianlahdella vangittua suomalaista veneilijää ja joutuu tarttumaan aseeseen vapauttaakseen heidät iranilaisesta vankilasta. Antila ja Leino saivat molemmat palkinnoksi 1500 euroa.

– Oli todella ilo lukea finalistien tekstejä ja nähdä, kuinka taitava, omistautunut ja monialainen joukko kirjoittajia kisaan oli valikoitunut, Kaisa Pylkkänen kommentoi.

Finaalituomaristoon kuuluivat Kaisa Pylkkäsen ja JP Koskisen lisäksi Hannu Kontturi, Aleksi Pöyry ja Ella Piesala.





Kaisa Pylkkänen on pitkän linjan käsikirjoittaja, joka on tuonut suomalaisten olohuoneisiin lukuisia menestyssarjoja (mm. Uutishuone, Pientä laittoa, Käenpesä, Itse valtiaat) jo yli 20 vuoden ajan.

JP Koskinen on monipuolinen, palkittu kirjailija, joka on kirjoittanut yli 40 teosta niin aikuisille kuin lapsillekin. Hän on myös kirjoittanut useita vain äänikirjoina julkaistuja teoksia.

Hannu Kontturi on käsikirjoittaja ja ohjaaja, joka on kehitellyt yli kymmenvuotisen uransa aikana monipuolisesti niin draama-, reality- kuin viihdesarjojakin.

Aleksi Pöyry työskentelee Storytelillä kustannuspäällikkönä.

Ella Piesala työskentelee Aito Mediassa draamatuotannoista vastaavana Head of Drama -tittelillä.





Storytel on yksi maailman johtavista äänikirjojen ja e-kirjojen suoratoistopalveluista, jonka visiona on tehdä maailmasta empaattisempi paikka tarinoiden kautta.



Aito Media Oy on tv- ja elokuvatuotantoyhtiö, jonka tavoitteena on tehdä viihdyttäviä

tarinoita, joissa on merkitystä.