Ajatuksia herättävä oikeussalitrilleri

Sebastian Croll oli vasta 11-vuotias, kun hän joutui syytteeseen leikkitoverinsa murhasta. Vaikka asianajaja Daniel Hunter onnistui vakuuttamaan valamiehet hänen syyttömyydestään, ei kuohuttava tapaus ole kadonnut ihmisten mielistä. Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin menneisyys nostaa päätään, kun Hunter saa puhelun vanhalta asiakkaaltaan.

Sebastianin yliopistoprofessori on murhattu raa’asti, ja Sebastian on jälleen epäiltynä. Daniel ottaa Sebastianin puolustuksen tehtäväkseen, vaikka puheet tämän menneisyydestä leviävät sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin ja Sebastian leimataan välittömästi syylliseksi.

Onnistuuko Daniel jälleen vapauttamaan Sebastianin syytteistä? Etenkään nyt, kun osoittautuu, että he molemmat ovat vaarassa.



”Koukuttaa kuin pahe.” – Daily Mail



”Koskettava, oivaltava romaani” – The Guardian

Lisa Ballantyne asuu Glasgowssa, Skotlannissa. Jo hänen vuonna 2012 ilmestynyt esikoisromaaninsa Syyllinen oli myyntimenestys, ja sen käännösoikeudet myytiin 30 maahan. Myös hänen kolme seuraavaa kirjaansa ovat olleet bestsellereitä.

Lisa Ballantyne: Riittävä epäilys

Alkuperäisteos: The Innocent One

Suomennos: Päivi Paju

Ilmestyy 28.3.2023

Myös e- ja äänikirjana