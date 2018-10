Akava: maahanmuuttajien työllistymisestä ja yhdenvertaisuudesta työmarkkinoilla

Maahanmuuttajien työllistyminen nousi esille Ylen eilen julkaiseman taloustieteen nobelisti Bengt Holmströmin haastattelun jälkeen. Holmström ehdotti, että kouluttamattomille maahanmuuttajille voitaisiin maksaa pienempää palkkaa, jotta he työllistyisivät helpommin. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kommentoi Ylen jutussa Holmströmin ajatusta.

– Pyydän anteeksi kommenttiani ja olen pahoillani, että vastauksestani syntyi mielikuva, että ehdotan kahden kerroksen työmarkkinoiden syntymistä. Tämänkaltaista mallia Suomeen emme todellakaan halua, vaan kaikkia työntekijöitä pitää kohdella tasavertaisesti. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla on Akavan keskeinen arvo. Haastattelussa pyrin tuomaan esille, että kotoutuminen tapahtuu nopeammin silloin kun maahanmuuttajat työllistyvät, perustelee Fjäder.

Suomen työllisyysastetta on nostettava, jotta voimme tulevaisuudessa ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan. Tämä tarkoittaa myös, että tarvitsemme lisää ulkomaalaista työvoimaa.

– Meidän on määrätietoisesti poistettava työllistymisen esteitä. Koulutus on tärkein keino, jolla voidaan edistää maahanmuuttajien pääsyä työelämään. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuutta kaikilla koulutusasteilla on lisättävä. Kielikoulutus on merkittävää kotoutumisessa ja työllistymisessä. monipuoliset kontaktit työelämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edistävät koulutuksen rinnalla työllistymistä, esimerkiksi työharjoittelut, Fjäder sanoo.

Useat Akavan liitot ovat osallistuneet keskusteluun maahanmuuttajien työllistymisestä ja yhdenvertaisuudesta.

– Arvostan, että Akavan liittojen edustajat ovat kertoneet napakasti kantansa tärkeään aiheeseen sekä minun epäselvästi muotoilemiini kommentteihin. Tämä osoittaa, että keskustelu maahanmuuttajien työllistymisestä on tarpeellista. Heidän esille nostamansa suomalaisen työelämän perusperiaatteet ja arvot ovat sellaisia, joihin meidän kaikkien on syytä sitoutua, Fjäder painottaa.