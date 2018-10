Akava: Puheenjohtaja Sture Fjäderillä Akavan hallituksen luottamus

Akavan hallituksen kokouksessa oli esillä puheenjohtaja Sture Fjäderin kommenttien aiheuttama keskustelu kouluttamattomien maahanmuuttajien työllistymisestä ja palkkauksesta. Aiemmin kaksi Akavan liittoa 36:sta kertoi, ettei puheenjohtaja nauti heidän luottamustaan.

– Kävimme avoimen keskustelun tilanteesta hallituksessa. Hallitus äänesti siitä, viedäänkö puheenjohtajan luottamus liittokokouksen käsittelyyn. Hallituksen selvä viesti oli, että Sture Fjäder nauttii Akavan hallituksen luottamusta, sanoo varapuheenjohtaja Jyrki Wallin.

Akavan hallitus päätti aloittaa työn, jossa haetaan keinoja työllisyysasteen kohentamiseksi eri ryhmillä.

– Laaja keskustelu on osoittanut sen, että Suomessa on löydettävä uusia ratkaisuja työllistymisen parantamiseen. Esimerkiksi perusasteen varassa olevien työllisyysaste on paljon matalampi kuin muilla, sanoo varapuheenjohtaja Timo Saranpää.

– Olen tyytyväinen, että käymme perusteellista keskustelua Akava-yhteisössä työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tätä jäsenemmekin ovat edellyttäneet, jatkaa varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki.

Akavan hallitus hyväksyi kokouksessaan esityksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, josta päätetään 19.11. pidettävässä liittokokouksessa.

– Akava tekee työtä suunnitelmien mukaan ja nyt keskitymme irtisanomislakia koskevan lain kolmikantaiseen valmisteluun. Akava ja sen liitot vaikuttavat tulevaan hallitusohjelmaan. Tavoitteissa painottuvat erityisesti koulutus, osaaminen, innovaatiotoiminta ja tutkimuksen resurssointi. Lisäksi iso yhteinen tavoitteemme on, että Suomen työllisyysastetta nostetaan, sanoo ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Arvostan avointa, kriittistä ja rakentavaa keskustelua, jota tänään kävimme Akavan hallituksen kokouksessa. Meidän pitää ottaa jäsenkenttämme moninaisuus entistä paremmin huomioon toiminnassamme. Työ suomalaisen työelämän ja kaikkien akavalaisten puolesta jatkuu, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

