Työelämän monimuotoistuessa Akava vahvistaa yrittäjien edunvalvontaa ja palveluja.

Yksi Suomen suurimmista yrittäjäjärjestöistä AKY - Akavalaiset yrittäjät ry aloitti tänään toimintansa, kun Akateemiset yrittäjät AKY ry ja Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry yhdistivät voimansa. Akavalaiset yrittäjät ry:hyn kuuluu yhteensä 21 järjestöä.



Yhdistyksen vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Timo Saranpään sekä varapuheenjohtajiksi Salla Luomanmäen ja Mika Uusi-Pietilän. Saranpää on yrittäjä ja Suomen Ekonomien puheenjohtaja, Luomanmäki Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja ja Uusi-Pietilä on yrittäjä sekä Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen.



– Asiantuntija- ja tiimiyrittäjyys ovat selvästi nousevia trendejä työelämässä. Tällaiset yritykset odottavat erilaisia palveluita ja edunvalvonnallisia painotuksia kuin perinteiset yksinyrittäjät tai pk-yritykset. Yhdistämällä akavalaisen yrittäjäkentän voimat pystymme paremmin tarjoamaan uudenlaisia jäsenpalveluita, ennakkoluulotonta edunvalvontaa ja enemmän verkostoitumismahdollisuuksia eli kaikkea sitä, mitä jäsenet erityisesti toivovat, toteaa Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää.



– Pyrimme varmistamaan, että perinteisen akavalaisen yrittäjyyden rinnalla otetaan huomioon itsensätyöllistäjät. Kasvava sektori jatkossa on myös sote-yrittäjyys. Dialogin käyminen eri toimijoiden kanssa sekä työelämän muutoksiin reagoiminen on akavalaisille yrittäjille keskeistä, kertoo varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki.



– Asiantuntijayrittäjyyden yksi kulmakivi on, että tarvitaan oman osaamisen lisäksi myös muuta ja muiden osaamista. Yrittäjyyden ohella tarvitaan muitakin ja joustavia malleja osaamisen hyödyntämiseen – puolin ja toisin. Työskentelemme uusien mallien luomiseksi ja tukemiseksi, sanoo varapuheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä.



Edelläkävijä yrittäjien edunvalvonnassa

Akavan tavoitteena on työllisyyden ja työllistyvyyden lisääminen, osaamisen kehittäminen sekä toimeentulon ja turvan varmistaminen työn tekemisen muotoja katsomatta. Akava julkaisi vastikään monimuotoisen työn ohjelman.

– Yrittäjyyden ja itsensätyöllistäjien merkitys kasvaa nopeasti seuraavina vuosina. Akavan kenttä näyttää taas mallia siinä, miten se pystyy ketterästi muokkaamaan toimintatapojaan muuttuvan työelämän ja jäsenten muuttuvien tarpeiden mukana, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.



