Akavan puheenjohtaja vaihtuu marraskuussa

– Olen jo aiemmin päättänyt, että syksyllä 2022 on sopiva aika antaa tilaa uudelle puheenjohtajalle. Toimin Akavan puheenjohtajana marraskuun liittokokoukseen asti. Olemme vastikään hyväksyneet hallitusohjelmatavoitteemme ja teemme tiiviisti vaikuttamistyötä toimiston asiantuntijoiden kanssa. Vaikka luovun Akavan puheenjohtajuudesta syksyllä, aion jatkaa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttamistyötä jollakin tavalla, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavan jäsenmäärä on kasvanut

– Akavan liitot ovat tehneet hyvää työtä kanssamme ja kokonaisjäsenmäärämme on kasvanut merkittävästi 2010-luvulla. Näkyvyytemme on vahvistunut ja olemme onnistuneet vaikuttamistyössä yhdessä liittojen kanssa viime vuosina hyvin. Esimerkiksi kilpailukieltosopimuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen oli meille ja liitoillemme merkittävä yhteinen tavoite, Fjäder kertoo.

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on merkittävä asema jatkossakin

– Työmarkkinajärjestöjen asema työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on muuttunut paljon viime vuosina, mutta meillä on jatkossakin tärkeä tehtävä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keskeinen osa toimintaamme. Teemme esimerkiksi aloitteita, joilla saadaan aikaan tarvittaessa nopeitakin muutoksia. Koronapandemian alettua neuvottelimme ja sovimme nopeasti muutoksia työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön, jotka vaikuttivat työpaikkojen säilymiseen ja Suomen talouteen, Fjäder jatkaa.

Tulevalla hallituskaudella huomio työllisyysasteeseen, osaamiseen ja turvallisuuteen

– Katsomme Akavassa, että Suomen työllisyysaste pitää nostaa yli 80 prosenttiin tulevalla hallituskaudella. Työn verotusta pitää alentaa. Korostamme, että tarvitaan panostuksia koko koulutusketjuun, erityisesti varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden resurssit on varmistettava. Resurssilisäykset rahoitetaan korkeamman työllisyysasteen avulla. Yhden prosenttiyksikön nousu työllisyysasteessa tuo noin yhden miljardin julkiseen talouteen, Fjäder toteaa.

– Euroopan unionin merkitys on suuri myös suomalaisille palkansaajille. Suomen pitää olla jatkossakin aktiivinen toimija EU:ssa, Fjäder sanoo.

Akavan uusi puheenjohtaja valitaan marraskuussa liittokokouksessa

Akavan liitot voivat asettaa ehdokkaita uudeksi puheenjohtajaksi liittokokoukseen, joka pidetään 14. marraskuuta 2022 Helsingissä. Kaikilla Akavan jäsenliitoilla on oikeus olla edustettuna liittokokouksessa. Liittojen nimeämät liittokokousedustajat tekevät päätöksen uudesta puheenjohtajasta, jonka kausi on marraskuun 2022 liittokokouksesta kevääseen 2024 asti eli Fjäderin kauden loppuosa.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on median tavattavissa maanantaina 20.6. kello 11–13. Paikkana on Scandic Grand Central Helsinki, kokoustila Juho, 2 kerros.