Aluehallituksen päätöksiä 23.5.23

Aluehallitus hyväksyi HUS-järjestämissopimuksen 17.5.2023 09:30:18 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti hyväksyä tiistain 16.5. kokouksessaan HUS-järjestämisopimuksen. HUS-​järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden,​Helsingin kaupungin sekä HUS-​yhtymän keskinäinen sopimus, ​jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta,​ yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Uusimaa-​lain mukaisesti HUS-​järjestämissopimuksen on edistettävä terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta,​ tuottavuutta, ​laatua, ​potilasturvallisuutta, ​palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta,​ ja kielellisiä oikeuksien toteutumista. Lisäksi kokouksessa päätettiin ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksuohjeen perusteista. Uuteen soveltamisohjeeseen on kuvattu maksujen määräytymisen perusteet sekä käytännöt yhdenmukaisen toimintatavan varmistamiseksi. Ohjeessa on huomioitu sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain tuomat muutokset asiakasmaksulakiin muun muassa yhtei