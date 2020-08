Ammattimaisen avainpalvelun ABC -opas tiivistää nykyaikaisen avain- ja tunnistehallinnan

Ammattimaisen avainpalvelun ABC -opas (Kiinteistömedia Oy) on tehokas ja tiivis kokonaisuus, joka soveltuu kaikille avain- ja tunnistehallinnan parissa työskenteleville henkilöille sekä oppimateriaaliksi ammatilliseen koulutukseen. Mirva Viljakaisen kirjoittama opas sisältää käytännön ohjeita ja mallinnuksia erilaisten avainten käsittelyyn, hallintaan ja säilytykseen.

Avaimia ja tunnisteita käytetään laajasti, ja niiden hallintaa voivat käsitellä henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa osaamista tai koulusta. Tämä muodostaa merkittävän turvallisuusriskin yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Usein unohdetaan myös se, että avainhallintaan liittyy vahvasti lakien ja viranomaisten sekä tietosuojan huomioiminen.

Digiaikakautena turvallista kulkemista mahdollistavat perinteisten avainten lisäksi älypuhelimet, elektroniset tunnisteet sekä biometriset tunnisteet, kuten sormenjäljet, silmän iirikset, kasvot, tagit sekä ihon alle asennetut sirut. Moderni avainhallinta on usein integroitu yritysten ja/tai yksityisten henkilöiden eri IT-järjestelmiin. Kyseessä on tärkeä turvalliseen kulkemiseen vaikuttava hallintakokonaisuus.

Ammattimaisen avainpalvelun ABC -opas (Kiinteistömedia Oy) avaa ja selkeyttää eri hallintaprosesseja, joilla voidaan varmistaa turvallinen kulkeminen, olivatpa kyseessä sitten perinteiset mekaaniset avaimet tai modernit etähallittavat ja ohjelmoitavat avaimet.

Oppaan on kirjoittanut arvostettu turvallisuusasiantuntija Mirva Viljakainen KeyCon:ista. Viljakainen on toiminut yli 25 vuotta turvallisuus- ja kiinteistöalan tehtävissä niin asennuksen, myynnin, palvelukehityksen kuin konsultoinninkin parissa. Viljakaisen avaimenhallinnan koulutuksia ja palveluita ovat hyödyntäneet mm. turvatekniikka-ala, kiinteistöala, kunnat, kaupungit sekä valtion eri laitokset.

- Avainpalvelun ammattilaisten, kiinteistönomistajien ja isännöitsijöiden olisi hyvä jo ennalta varmistaa, että avainten käsittely, hallinta ja säilytys on järjestetty oikein, ennen kuin mitään odottamatonta pääsee tapahtumaan. Menestyksellinen avaintenhallinta on lopulta pitkälle ihmisten ohjaamista ja asioiden organisoimista. Opas on tehokas ja tiivis kokonaisuus kaikille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai perehtyä uuteen rooliinsa, toteaa Viljakainen.