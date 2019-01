Anna Perho ohjaa kohti elämänmuutosta Storytelin Supersinä-podcastissa

Supersinä – valmentajana Anna Perho -podcast ilmestyy Storytelissä tänään torstaina 24. tammikuuta. Podcast koostuu kymmenestä jaksosta. Niistä jokaisessa Anna Perho valmentaa yhtä studiovierasta kerrallaan kohti positiivisia muutoksia ja täydempää elämää. Lisäksi Perho antaa käytännön vinkkejä muille samankaltaisessa tilanteessa oleville.

Ohjelman vieraat ovat hakemusten perusteella valittuja tavallisia ihmisiä, jotka ovat elämässään tavalla tai toisella jumissa. Jaksoissa käsitellään muun muassa ajanhallintaa, some-riippuvuutta ja arjessa jaksamista.

”Minua liikutti ohjelman tekemisessä valmennettavien rohkeus. Ei ole helppoa tulla kertomaan omista huolistaan ja haaveistaan mikrofonin eteen. Toisaalta nauroimme paljon. Inhimillisyytemme on kaikessa hauraudessaan myös hassua, ja ajattelenkin, että joskus nauru on paras kosto meitä koetteleville vaikeuksille”, Perho kuvailee.

Kuuntelijalle ohjelma tarjoaa inspiraatiota ja vertaistukea. Vieraiden tarinat ja Anna Perhon keskustelut heidän kanssaan osoittavat, että elämän suuntaa voi muuttaa yksinkertaisilla konkreettisilla valinnoilla sekä kertomalla avoimesti tarpeistaan ja toiveistaan.

”Valmentajana tehtäväni on uskoa ihmisen mahdollisuuksiin enemmän kuin hän itse toistaiseksi uskaltaa. Jokainen osallistuneista kertoi saaneensa joitain toivomiaan muutoksia aikaiseksi tapaamisemme jälkeen”, Perho sanoo.

Anna Perho on toiminut 25 vuotta media-alan yrittäjänä ja vuodesta 2010 lähtien inspiraatiopuhujana ja valmentajana. Hän on suorittanut ratkaisukeskeisen valmennuksen master-tason opinnot Lyhytterapiainstituutissa.

Supersinä – valmentajana Anna Perho on ensimmäinen suomalainen Storytel Original -podcast. Aiemmin Storytel on julkaissut Suomessa kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjasarjoja. Kaikki Storytel Original -sisältö on kuunneltavissa vain Storytelissä.