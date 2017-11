Anni Vepsäläinen Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtajaksi

Väestönkasvu ja työllisyyden vahvistuminen kasvattavat liikennettä Helsingin seudulla 25.9.2017 02:00 | Tiedote

Liikenne on kasvanut Helsingin seudulla sekä henkilöautoliikenteessä että erityisesti joukkoliikenteessä. Helsingin keskustaan suuntautuva autoliikenne on vähentynyt tuntuvasti, mutta junalla, metrolla ja pyörällä keskustaan matkustavien määrä on kasvanut,