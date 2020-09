Anssi Kelalle ja Jani Sieviselle puut Menestyjien puistoon Vihdissä

Menestyjien puisto saa täydennystä 29.9.2020. Tänä vuonna puun saajien joukossa ovat muun muassa muusikko Anssi Kela ja moninkertainen uinnin maailmanmestari Jani Sievinen.

Vuonna 2019 perustettu Menestyjien puisto on osa Vihdin kunnan muistamiskäytäntöä. Puisto on tarkoitettu vihtiläisille kiitokseksi, muistoksi ja kannustukseksi. Avajaisvuonna 2019 puistoon istutettiin 8 puuta, joiden saajina oli 11 henkilöä. Vuonna 2020 puiden saajiksi on valittu vain aiempien vuosien menestyjiä, sillä koronapandemia on aiheuttanut muun muassa kulttuuritilaisuuksien ja kansainvälisten arvokilpailujen peruuntumisia.

Ehdotuksia puiden saajiksi perusteluiden kera kerättiin kuntalaisilta 28.5.-21.6 ja vastauksia saatiin yhteensä 248. Tunnustuksen saajaksi sai ehdottaa yksittäistä henkilöä tai esimerkiksi joukkuelajeissa joukkuetta. Kuntalaisten vastausten pohjalta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta teki ehdotuksen puunsaajiksi ja lopulliset päätökset teki kunnanhallitus 14.9.2020.

– Kiitämme kaikkia kuntalaisia loistavista ehdotuksista puunsaajiksi. Tämän vuoden muistettujen joukko osoittaa kuinka Vihtiä on viety monissa eri lajeissa maailmankartalle jo 100 vuoden ajan. Menestyjät ovat omalla taidolla, osaamisella sekä sinnikkyydellä inspiroineet suomalaisia ja ansainneet paikkansa historiankirjoissa. Menestystarinat ovat olleet kunnallemme suuri ylpeyden aihe ja on kunnia muistaa menestyjiä omalla nimikkopuulla, iloitsee Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Tänä vuonna istutetaan 6 puuta. Kunnialaatta jokaisen puun kohdalla kertoo kyseisen menestyjän nimen ja taiteen- tai urheilulajin. Muistettava taho on voinut asua tai muutoin vaikuttaa Vihdissä ja on tuonut paikkakunnalle suurta valtakunnallista tai kansainvälistä julkisuutta.

Puulajien valinnassa on pyritty kuvastamaan puunsaajaa. Uintivalmennuksesta Esa Sievinen saa tervalepän ja uinnista Jani Sievinen hopeasalavan. Molemmat puulajit viihtyvät erinomaisesti veden tuntumassa kuin myös Sieviset. Teodor Koskenniemi saa postuumisti yleisurheilusta siperianpihdan, joka on sitkeä ja kestävä pohjoinen laji. Voimanostaja Leena Jokitalo saa punatammen, joka kuvaa vahvuutta kuten Leenakin. Saavutuksistaan raviurheilun piirissä saa Pekka Korpi hevoskastanjan - mikäpä muukaan nimeltään paremmin sopisi. Anssi Kela saa musiikin alalta värikkään ja taiteellisen koristeomenapuun.

Puiden saajia juhlistetaan Menestyjien puistossa Etelä-Nummelassa Pajuniityn puistoalueella tiistaina 29.9. kello 17:00. Tilaisuus on yleisölle avoin. Ensi vuodesta 2021 alkaen tilaisuudessa julkistetaan myös Vuoden liikuntateon voittaja.