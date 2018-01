Apulaispormestari Pia Pakarinen esittelee Helsingin menestystekijöitä Davosissa

Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen puhuu Sveitsin Davosissa järjestettävän maailman talouskonferenssin yhteydessä Global Talent Competitiveness Index (GTCI) -tutkimuksen julkistamistilaisuudessa maanantaina 22.1.2018. Pakarinen kutsuttiin tilaisuuteen keynote-puhujaksi tuomaan Helsingin ja Suomen näkökulmaa tutkimuksen teemaan, joka on monimuotoisuuden merkitys kykyjen houkuttelemisessa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan maanantaina 22.1.2018 klo 15 Suomen aikaa.

GTCI- tutkimuksen taustalla on vuodesta 2013 lähtien julkaistu vertailu, jossa tarkastellaan valtioiden kykyä kasvattaa ja houkutella huippuosaajia alueelleen sekä pitää heistä kiinni. Kaupunkien vertailua on maavertailun lisäksi tehty vuodesta 2016. Suomi ja Helsinki ovat yleensä sijoittuneet tutkimuksessa erittäin hyvin. GTCI-tutkimuksen ovat tehneet yhteistyössä INSEAD, Adecco Group ja Tata Communications. Osaajien houkutteluun liittyvistä kansainvälisistä vertailututkimuksista GTCI-tutkimus on Helsingin kaupungin arvion mukaan tällä hetkellä lupaavin ja metodologisesti läpinäkyvin.

Lisätietoja GTCI-tutkimuksesta osoitteesta: https://gtcistudy.com/