Ari Turusen Tuoksujen atlas, Jenna Kostetin romaani 1600-luvun myrkyttäjänaisesta, palkittu dekkaristi Tuire Malmstedt ja muita kirjauutuuksia: kutsu julkistukseen 4.9.

Jaa

Aulan syksysn kotimaiset uutuuskirjat: * Palkitun dekkaristin Tuire Malmstedtin sarjan aloitus Lasitarha * Jenna Kostetin 1600-luvun dokumenteista löytynyt Margareta Kittin tarina * Suomalaisen kirjoittajaparin A.M. Frostin jatkosotaan sijoittuva Vakoojan jäljet * Työelämän vaatimuksille pehmeästi nauravan Lasse Nousiaisen Rakkauden lähettiläs * Tietokirjojen kruununa on Ari Turusen järkälemäinen voimanponnistus: kulttuurihistoriaa ja tuoksuja yhdistävä suurteos Tuoksujen atlas * Neromyyttiä purkava Markku Aallon romaani Kaikki päivät maailman loppuun asti * Virtuaalisessa kirjailijatapaamisessa 4.9. mukana myös meksikolainen Fernanda Melchor.

Aulan syksyn kirjailijat kertovat kirjoista virtuaalisessa kirjanjulkaisutapahtumassa 4.9. klo 14. Mukana Fernanda Melchor (Meksiko, Hurrikaanien aika), Ari Turunen (Tuoksujen atlas), Tuire Malmstedt (Lasitarha), Jenna Kostet (Margaretan synti), A. M. Frost (Vakoojan jäljet), Markku Aalto (Kaikki päivät maailman loppuun asti) ja Lasse Nousiainen (Rakkauden lähettiläs). Nousiainen ja Turunen ovat valmistaneet tervehdyksen, muut ovat livenä paikalla.

Tilaisuus alkaa 4.9. Klo 14, ja kesto on noin tunti. Lopussa paikalla oleville kirjailijoille on mahdollista tehdä kysymyksiä.

Fernanda Melchor on meksikolainen kirjailija, joka saapuu Suomeen, vaikka Helsinki Lit peruttiin, sillä hän on tällä hetkellä viettämässä kirjallisuuspalkintovoittona saamaansa vuotta Berliinissä. Hurrikaanien aika on aistivoimainen kuvaus Meksikon köyhästä maaseudusta, sen epätasa-arvosta ja taikauskosta. romaani oli myös Booker-ehdokkaana.

Ari Turunen tunnetaan historiaa laajalla ymmärryksellä käsittelevistä tietokirjoistaan. Tuoksujen atlas vie matkalle ympäri maailmaa tuoksuaineiden mukana.Arvokkaimmat raaka-aineet ovat toinen toistaan erikoisempia, kuten bakteerin tuhoamaa sydänpuuta, valaan suolistoeritettä tai kerran vuodessa yhden päivän ajan kukkivan vaniljaorkidean siemenkotia.

Tuire Malmstedt on Dekkariseuran esikoisdekkaripalkinnolla palkitsema kirjailija. Uusi Metso&Vauramo -sarjan aloitus Lasitarha kumpuaa jokaisen vanhemman pahimmasta pelosta: oman lapsen katoamisesta. Malmstedt itse on opettaja ja työstää pelkojaan vain kirjoittamalla.

Jenna Kostet on töissä Turun linnassa. Töidensä kautta hän tutustui Turun vanhoissa oikeudenkäyntikirjoissa Margareta Kittin tarinaan. Margaretan synti kertoo tämän miehensä myrkyttäneen naisen tumman tarinan.

A. M. Frost on savonlinnalainen kirjailijapari Anne ja Matti Hakkarainen. Kesken Vakoojan jälkien kirjoittamisen Matti kuitenkin menehtyi äkillisesti. Vakoojan jäljet sijoittuu Suomen jatkosotaan, mutta on enemmänkin jännitys- kuin sotaromaani. Päähenkilönä on Mannerheimin kummipoika Peder Jang.

Markku Aalto on kirjailija ja ison kustantamon kustannuspäällikkö. Hänen romaaninsa Kaikki päivät maailman loppuun asti sai alkunsa paniikkikohtauksesta. Romaani purkaa miesneron myyttiä sysimustalla huumorilla.

Lasse Nousiainen on käsikirjoittaja. Rakkauden lähettiläs sijoittuu Suomen Brasilian-suurlähetystöön ja on hyväntuulinen romaani työyhteisöistä ja ongelmista, joista ei pääse eroon edes maailman toisella puolella.

Julkistutilaisuuden linkki: https://bit.ly/3zAuCxI