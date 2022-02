ARS22-näyttelyn taiteilija Pia Camil kutsuu vaihtokauppaan

Taiteilija Pia Camil (s. 1980, Meksiko) rakentaa osallistavissa teoksissaan paikkoja yhteen kokoontumiselle. Teos on vaihtoehto massamarkkinoille, sillä teoksessa vaihtokauppa perustuu henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Teoksessa A Pot for a Latch (Ruukku vaihtuu lukkoon, 2016/2022) tavarat vaihtavat omistajaa yleisön tuomia uusia esineitä vastaan. “Tuomasi esine on eräänlainen taikakalu”, Camil sanoo. Taiteilija toivoo mukaan esineitä, joissa on voimaa ja jotka näyttävät kiinnostavilta. Rahan sijaan arvo muodostuu esineiden merkityksestä omistajilleen, sekä siitä millaisia uusia merkityksiä ne saavat Kiasmassa ja myöhemmin uusien omistajien elämässä.

Kaikki halukkaat saavat tuoda Camilin teokseen esineen, ja kertoa sen merkityksestä itselleen. Vastineeksi vaihtokaupasta saa valita yhden sillä hetkellä teoksessa esillä olevista esineistä. Näyttelyn aikana Kiasmassa järjestetään neljä esineiden vaihtotapahtumaa.

Jo ennen näyttelyn avautumista on mahdollista tuoda teokseen esine Itäkeskuksen Stoaan, jossa 70 ensimmäistä osallistujaa saa tuomaansa esinettä vastaan taiteilijan suunnitteleman paidan.

PAIKKA JA AIKA: Esineiden vaihto Kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 5.3.2022 klo 10.00. Tapahtuma päättyy, kun vaihtokauppana annettavat paidat loppuvat tai viimeistään klo 15.00. Kulttuurikeskus Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus. Stoassa noudatetaan ajankohtaisia koronaohjeistuksia.

Kiasmassa järjestetään näyttelyn aikana vaihtotapahtuma neljänä lauantaina: 23.4., 14.5., 4.6. ja 6.8. klo 12–14.

Lue tarkemmin siitä miten ja minkälaisia esineitä teokseen voi tuoda: kiasma.fi/piacamil

ARS22 – Eläviä kohtaamisia avataan yleisölle Kiasmassa 8. huhtikuuta 2022.

ARS22 tuo yhteen kansainvälisen nykytaiteen ja ihmiset, sekä antaa tilan yhteisille kokemuksille, elämyksille ja yhteisöllisyydelle. Suurnäyttelyssä tullaan näkemään tämän hetken mielenkiintoisimpia tekijöitä ja teoksia. Kymmenes ARS-näyttely nostaa esiin etenkin tapahtumallisia ja esityksellisiä teoksia.

Näyttelyn kuratoinnista vastaavat museonjohtaja Leevi Haapala ja intendentti João Laia yhdessä Kiasman kuraattoritiimin kanssa. Kiasma-teatterin ohjelmisto on osa ARS22-kokonaisuutta.

