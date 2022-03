Arvostettu Chaîne des Rôtisseurs-kilpi myönnettiin maaliskuussa kolmelle ravintolalle

OOBU -saaristoravintola 9.3.

Turkulaiselle ravintola ravintola OOBulle myönnettiin Rôtisseurs-kilpi 9.3. Ravintola tarjoaa raikkaita saaristolaisruokia, perinteikkäässä Bassin talossa. Kalaa, lammasta ja kasviksia tarjoillaan monessa muodossa, perinteitä kunnioittaen ja uusinta keittiöosaamista hyödyntäen. Ravintolan henkilökunnalla löytyy kokemusta maailmanmestaruuden voittamisesta Suomen kokkimaajoukkueessa sekä Michelin ravintolan menestyksekkäästä johtamisesta. Yksi ravintolan ruokatuotteen kantavista voimista on gluteenittomuus ja laktoosittomuus. Juomavalikoimassa on keskitytty vanhan mantereen laadukkaisiin viineihin sekä lähi- ja pienpanimoiden tuotteisiin. Ravintola tarjoaa korkeatasoisia herkkuja, jotka ravitsevat sielua ja ruumista. OOBu on Turun alueen 10:s Rôtisseurs-kilpiravintola. Turun seudulta löytyy myös kuusi kilven saanutta myymälää.



Arctic Light -ravintola 19.3.

Rovaniemeläiselle Arctic Light hotellin ravintolalle myönnettiin Rôtisseurs-kilpi 19.3. Arctic Light hotellin ravintolan ruokatuotteessa korostuvat pohjoiset uniikit raaka-aineet ja raaka-aineiden makua korostavat taidokkaat valmistusmenetelmät. Ravintola on kiinnittänyt suurta huomiota myös kattavaan ja laadukkaaseen juomatarjontaan. Rôtisseurs-kilpi nostaa esiin ennen kaikkea ravintolan korkean keittiö- ja palveluosaamisen pohjoisten raaka-aineiden parissa. Arctic Light on Lapin alueella 11:s Rôtisseur kilpiravintola. Lapista löytyy myös yksi kilpimyymälä.

KULTÁ Kitchen 6 Bar -ravintola 21.3.

Helsinkiläiselle Helsinkiläiselle KULTÁ Kitchen & Bar -ravintolalle myönnettiin Rôtisseur-kilpi 21.3. Kultá Kitchen & Bar -ravintolan korkea taso tulee esille laadukkailla raaka-aineilla, viinivalinnoilla ja upealla esillepanolla. Kultá Kitchen & Barissa luodaan elämyksiä, jossa ravintolan salihenkilökunta vahvistaa keittiön ainutlaatuisia makuja loistavalla palvelulla ja jättää asiakkaalle ravintolavierailusta miellyttävän muistijäljen. Kultá Kitchen & Bar tarjoaa Helsingin keskustassa pohjoisen jylhyyttä, kauneutta ja makuja. Ravintolassa arvostetaan pohjoisen juuria, puhtaita raaka-aineita ja luonnollisia makuja. Ravintola sijaitsee Lapland Hotels Bulevardin yhteydessä. Kultá Kitchen & Bar on Helsingin alueen 16:s Rôtisseurs-kilpiravintola. Lisäksi kilpi on myönnetty kahdelle laivaravintolalle ja Helsingin seudulta löytyy seitsemän kilven saanutta myymälää.

”Olemme iloisia, että vihdoinkin voimme ravintola-alaa kohtuuttomasti rasittaneen pahdemiarajoitusten jälkeen nostaa korkeatasoisia ravintoloita esille. Kaikki kolme uutta Chaîne de Rôtisseurs-kilpiravintolaa edustaa huippuosaamista. Rôtisseurs-kilpiyritykset tarkistetaan vuosittain. Ravintolan toiminnan on täytettävä Chaîne de Rôtisseursin tavoitteet, joita ovat kansallisen keittiön vaaliminen, gastronomian kehittäminen, alueellisten sekä kulinaaristen perinteiden säilyttäminen ja kehittäminen. Kilpi on ennen kaikkea merkki ravintolan korkeasta laadusta, joka mahdollistaa mieleenpainuvia makuelämyksiä erinomaisen ruoan ja ammattitaitoisen salihenkilökunnan myötä. ”, toteaa Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.