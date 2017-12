Kuntaliiton järjestämän Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa finaaliin valittiin Asikkala, Pieksämäki ja Pudasjärvi. Finalistit julkistettiin tänään Yle TV2:n suorassa Urheiluviikonloppu-lähetyksessä.

2.12.2017

Asikkala, Pieksämäki ja Pudasjärvi ovat Suomen liikkuvin kunta -kisan finalistit

Kuntaliiton järjestämän Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa finaaliin valittiin Asikkala, Pieksämäki ja Pudasjärvi. Finalistit julkistettiin tänään Yle TV2:n suorassa Urheiluviikonloppu-lähetyksessä.

Kuntaliiton, Urheilugaalan, THL:n ja Olympiakomitean yhteistyössä järjestämässä kilpailussa haettiin kuntia, jota edistävät innovatiivisella tavalla kuntalaistensa liikkumista. Finaaliin selvinneillä kunnilla on myös hyviä tuloksia liikunnan edistämistä kuvaavassa THL:n Teaviisari- verkkopalvelussa. Perinteisen liikunnan ohella painotettiin monisektorista yhteistyötä, eriarvoisuuden kaventamista sekä uusien innovaatioiden hyödyntämistä.

– Kuntien hakemukset välittävät erittäin hyvän kuvan siitä, miten kunnissa liikunta-asioita hoidetaan. Liikuntapalvelut toimivat kunnissa veturina terveyden edistämisen hyväksi tehtävässä työssä, sanoo Kuntaliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Nieminen.

Päijät-Hämeessä sijaitsevan Asikkalan kuntastrategiaan terveysliikunta ja hyvinvoinnin edistäminen on kuulunut kymmenen vuoden ajan. Kaikki kunnan koulut ovat liikkuvia kouluja ja jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaavat. Liikuntaneuvontaan on mahdollisuus ohjautua neuvolaikäisestä alkaen. Vähiten liikkuvat kuntalaiset pääsevät halutessaan nopeasti liikuntaneuvontaan.

Pieksämäki Etelä-Savossa on panostanut vähän liikkuvien kuntalaisten elintapaohjaukseen liikuntatoimen, perusturvan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Käytössä on ns. sote-kortti, joka myönnetään kohdennetusti liikuntaneuvonnan asiakkaille. Kortti mahdollistaa uimahallin ja kuntosalin rajoittamattoman käytön. Liikkuva koulu -toiminnan ohella kaikki soveltavan liikunnan palvelut ostetaan kaupungin omistamalta Seutuopistolta. Sen liikuntaryhmiin osallistuu joka viides kaupunkilainen vuosittain.

Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaalla käyttää rahaa liikuntaan reippaasti keskivertokuntia enemmän. Yhteistyössä Oulunkaaren-kuntayhtymän terveyspalveluiden kanssa asiakkaita ohjataan suoraan liikuntapalveluiden asiakkaiksi. Sinne ohjataan myös nuoria kouluterveydenhuollon kautta. Uuden teknologian avulla liikkujia seurataan etänä hyödyntäen uusinta teknologiaa aktiivisuuskellojen ja älyvaakojen kautta. Livevideon avulla ryhmäliikuntatunteja välitetään tällä hetkellä kolmen sivukylän kylätaloille.

Suomen liikkuvin kunta -palkintoa tavoitteli 100 kuntaa

Ensimmäistä kertaa järjestetty Suomen liikkuvin kunta -kilpailu sai erinomaisen vastaanoton, sillä 100 kuntaa tavoitteli titteliä. Suomessa on 311 kuntaa, joten kilpailuun lähti mukaan lähes joka kolmas kunta.

– Kilpailuun osallistuneiden kuntien määrä oli meille iloinen yllätys, sanoo Esa Nieminen.

Mikäli meneillään oleva maakunta- ja sote-uudistus toteutuu esitetyssä muodossa, on kunnilla jatkossa yhä keskeisempi rooli asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntien tuottamat liikuntapalvelut ja muu hyvinvoinnin eteen tehtävä työ nousee siis entistä tärkeämpään rooliin.

Kuntaliitto aikoo jatkossa nostaa esiin kilpailun kautta löytyneitä hyviä esimerkkejä siitä, miten kunnissa voidaan saada yhä useampi asukas liikunnan pariin. Esimerkit ovat vapaasti hyödynnettävissä kuntakentällä.

Kisan voittaja eli Suomen liikkuvin kunta julkistetaan osana Urheilugaalaa 18.1.2018 Hartwall Arenalla Helsingissä.

Lisätietoja:

www.kuntaliitto.fi/liikkuvinkunta #liikkuvinkunta

Esa Nieminen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja p. 040 546 6424