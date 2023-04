Asuinyhteisöt voivat nyt hakea sähköavustusta ARAsta

Avustusta voi saada marraskuun 2022 ja helmikuun 2023 välisen ajan energiakustannuksiin sähkölämmitteisen asuinrakennuksen omistava yhteisö, kuten:

asunto-osakeyhtiö

kiinteistöyhtiö

asunto-osuuskunta

yleishyödyllinen yhteisö (ns. ARA-yhteisö)

kuntien vuokrataloyhtiö.

Avustusta voi saada niiltä kuukausilta, kun asuntoyhteisöllä on käytössä pörssisähkösopimus tai jos sähköenergian myyntihinta on yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Avustusta maksetaan enintään puolet omavastuun ylittävästä osasta, kuitenkin enintään 700 euroa asuinhuoneistoa kohden kuukaudessa.

Sähköavustushakemuksen tekeminen sujuu kätevästi ARAn verkkoasioinnissa.

"Suosittelemme tekemään hakemuksen digitaalisesti verkkoasioinnissa, sillä se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä", ARAn ylitarkastaja Rasmus Kalliala neuvoo.

ARA on avannut sähköposti- ja puhelinpalvelun auttamaan hakijoita avustuksen hakemisessa. ARAn verkkosivuilta löytyy myös laskuri, jolla voi laskea sähkön keskihinnan sellaisessa tapauksessa, kun sähkösopimus on vaihtunut tai käytössä on kaksitariffisopimus eli yö- ja päiväsähkö eri hinnoilla.