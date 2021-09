Asuntokauppa käy kiivaaseen tahtiin Oulun alueella pandemiasta huolimatta

Muuttunut tilanne vaati nopeaa reagointia

Vuosi sitten puhjennut koronapandemia hyydytti asuntokaupan muutamaksi viikoksi. Poikkeustilanne vaati kaikilta toimijoilta nopeaa reagointia ja muutoksia toimintatapoihin. Näin myös Rakennusliike Laptilla.

Alkuvuodesta 2020 alkanut koronapandemia vaikutti Oulun seudulla vain parisen kuukautta tehtyihin asuntokauppamääriin, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Rakennusliike Lapti Oy:stä. Reagoimme nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Luovuimme avoimista asuntonäytöistä ja siirryimme asuntojen etänäyttöihin ja sähköiseen kaupankäyntiin. Koronatilanteen rauhoituttua aloitimme uudestaan asuntojen koronaturvalliset yksityisesittelyt.

Lapti lisännyt asuntotarjontaa merkittävästi Oulun alueella

Asuntojen kysyntä on jatkunut vilkkaana. Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajien asunnon ostoaikomus on korkealla, ja viimeaikaiset positiiviset uutisen työllisyyden kehittymisestä ja alhaisesta korkotasosta suosivat asuntokauppaa. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on vahvistunut.

Meillä kysynnän vilkkaus näkyy ennakkomarkkinointivaiheessa olevien asuntokohteiden hyvänä varausasteena sekä myymättömien valmiiden asuntojen pienenä määränä. Tällä hetkellä meillä on muuttovalmiita koteja tarjolla enää Tuirassa ja Kontinkankaalla, toteaa Lohi.

Kuluneen vuoden aikana Lapti on käynnistänyt useita uusia kerrostalohankkeita Oulun alueella Välivainiolla, Tuirassa, Toppilansalmessa, Sairaalanrinteellä sekä Kempeleessä.

Laptilla on tällä hetkellä rakenteilla Oulun seudulla yhteensä 411 asuntoa, joista on myymättä alle neljännes. Laptin asuntohankkeille on tunnusomaista asuntotarjonnan monipuolisuus. Tarjolla on erikokoisia yksiöitä ja kaksioita sekä perheille tilavia kolmioita ja neliöitä.

Tällaiset asunnot kiinnostavat

Korona on vaikuttanut myös asuntoihin, joita haetaan. Uuteen kotiin kaivataan aiempaa enemmän lisäneliöitä. Erityisesti kolmen ja neljänhuoneen asunnot ovat olleet haluttuja, koska ne mahdollistavat paremmin etätyön tekemisen kotona myös pandemian jälkeen.