Asuntotuotanto on Helsingissä ennätyksellisen vilkasta

Kuluvan vuoden aikana lokakuun loppuun mennessä Helsingissä on aloitettu yli 7 000 asunnon rakentaminen, mikä ylittää koko vuodelle asetetun tavoitteen tuhannella asunnolla.

Käyttötarkoituksen muutokset huomioiden Helsingissä on rakenteilla yli 9 700 asuntoa, mikä on viime vuosien tasoon nähden noin 2 500 asuntoa enemmän, tyypillisen määrän ollessa noin 7 000 asuntoa. Lokakuun loppuun mennessä on valmistunut 4 142 asuntoa. Rakennuslupia myönnettiin alkuvuonna (1.1.–31.10.) ennakkotietojen mukaan 4 873 asunnon rakentamiseksi.

Asuntoja on rakenteilla monipuolisesti eri puolilla kaupunkia. Yli 2 000 asuntoa on rakenteilla Kalasatamassa ja yli 1 000 asuntoa Herttoniemessä ja Länsisatamassa. Rakentaminen on voimakasta myös Kruunuvuorenrannassa, Pasilassa ja Kuninkaantammessa.

Rakenteilla olevien asuntojen huoneistotyypeistä yleisin on kaksio. Toiseksi eniten Helsingissä on rakenteilla kolmioita ja kolmanneksi eniten yksiöitä. Pääosa asunnoista rakentuu kerrostaloihin.

“Edellytykset sille, että asuntotuotanto pysyy edelleen korkeana ovat erittäin hyvät. Tämä on tärkeää, sillä Helsingin kasvaessa vauhdilla meidän on kyettävä rakentamaan riittävästi asuntoja monenlaisten asukkaiden tarpeisiin. Tontteja on asuntorakentamisen toimijoille varattuna suunnittelua ja rakennuttamisen kilpailutusta varten yli 21 000 asunnon edestä, joista osalla on jo rakennuslupa tuotannon aloittamiseksi”, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kaupunginvaltuuston asettama asuntotuotantotavoite Helsingissä on tällä hetkellä 6 000 asuntoa vuodessa ja tavoitteena on luoda edellytykset tavoitteen nostamiseksi 7 000 asuntoon. Asemakaavoituksen määrä on saatu nostettua viime vuosina korkealle tasolle ja myös asemakaavojen osalta koko vuoden tavoite on saavutettu kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.







