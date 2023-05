Aura Rakennus rakentaa Joo Groupille asuntoja Kirkkonummen Masalaan

Aura Rakennus on suomalainen rakennusalan konserni, joka on erikoistunut ympäristövastuulliseen rakentamiseen. Toimintamme ytimessä on hankekehitys, jota kautta tuotamme asiakkaillemme asunto-, palvelu- ja toimitilakiinteistöjä. Tuottamalla kiinteistöjä ympäristövastuullisesti varmistamme samalla muun muassa rakennusten matalammat energian käyttökustannukset ja pienemmän ympäristökuormituksen eli kokonaisuudessaan kiinteistöjen kestävämpää käyttöä. Yhtiön tämänhetkinen tilauskanta on noin 70 miljoonaa euroa ja asuntoja rakenteilla noin 700 kpl.

Joo Group Oy kehittää, omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä Suomen kasvukeskuksissa. Portfolio käsittää yli 6000 Joo Kotien vuokra-asuntoa, arvoltaan yli miljardi euroa. Joo lupaa asukkailleen huoletonta vuokra-asumista tarjoamalla joustavaa palvelua, yhteisöllisyyttä sekä vastuullisia asumisen ratkaisuja.