Avoimen yliopiston kursseja maksuttomasti seutukuntakaupunkien asukkaille

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa Keski-Suomen seutukuntakaupunkien ja niiden lähikuntien asukkaille mahdollisuutta opiskella tiettyjä kursseja maksutta kevään ja kesän 2020 aikana.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyö seutukuntakaupunkien kanssa on ollut viime vuosina antoisaa. Paikallisesti tarjottu ohjaus yhdistettynä joustavasti suoritettaviin etäopintoihin on tarjonnut yliopisto-opintojen mahdollisuuksia Jämsässä, Keuruulla, Äänekoskella ja Viitasaarella.

Nyt, kun lähiopetus ei ole mahdollista, avoin yliopisto tarjoaa seutukuntakaupunkien asukkaille mahdollisuuden suorittaa avoimen yliopiston kursseja maksutta etäopiskellen.

”Poikkeustilanteessa avoimen yliopisto-opetuksen tarve on selvästi kasvanut. Haluamme auttaa ihmisten kehittämään osaamistaan tutkittuun tietoon pohjautuen. Opintomahdollisuudet Keski-Suomessa ovat meille tärkeä asia”, sanoo Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Ilmoittaudu opintoihin kevään ja kesän aikana

Jämsän, Keuruun, Pihtiputaan, Viitasaaren ja Äänekosken alueille tarjolla oleva maksuton kevään ja kesän opintotarjonta löytyy osoitteesta avoin.jyu.fi/2020-etaopinnot Tämä opintotarjonta on myös seutukuntakaupunkien lähikuntien asukkaiden käytettävissä.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu kurssikohtaisesti kunkin kurssin ohjeistuksen mukaisesti. Valtaosalle opintojaksoista ilmoittautuminen on mahdollista maksuttomasti 31.7.2020 saakka. Muutamalla opintojaksolla noudatetaan kurssikohtaisesti määritettyä ilmoittautumisaikaa. Tarjontaan voi tulla muutoksia kevään ja kesän aikana.

Opinnot vaihtoehtona muuttuneessa tilanteessa

Opinnoista on iloa ja hyötyä erilaisissa elämäntilanteissa. Poikkeustilanteessa monen suunnitelmiin on tullut muutoksia. Avoimet yliopisto-opinnot ovat erinomainen vaihtoehto vaikkapa, jos kevään tai kesän ajan työ- tai harjoittelujakso on jouduttu perumaan.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistojen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia, ja ne ovat hyväksiluettavissa osaksi Jyväskylän yliopiston tutkintoa. Avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää myös hakiessa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelupaikkaa yliopistosta.