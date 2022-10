Bongaa Suomen erikoisimmat kohteet uuden kirjan avulla

Uudistettu opas kansallispuistoihin ja retkeilyalueille tarjoaa vinkit retkeilijöille moneen lähtöön 23.8.2022 07:27:00 EEST | Tiedote

"Kansallispuistot tutuiksi Suomi" on kattava ja monipuolinen tietolähde retkeilijöille. Uudistetussa kirjassa on mukana kaikki Suomen 41 kansallispuistoa ja viisi valtion retkeilyaluetta. Uutena puistona mukana on vasta perustettu Sallan kansallispuisto, jonka tunnelmaa ja reittejä esitellään tekstein, kuvin ja kartoin.