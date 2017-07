BURGER KING® -RAVINTOLA SYKSYLLÄ MIKKELIN KESKUSTAAN

6.7.2017 09:00 | BURGER KING® Suomi

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on avannut kolmessa vuodessa jo 32 ravintolaa ympäri Suomea. Mikkeliin on toivottu BURGER KING® -ravintolaa niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisissä asiakaspalautteissa. Uusi ravintola avataan kauppakeskus Stellaan syksyllä 2017.

Pikaruokaketjun suomalaisilla Burger King Suomi -Facebook-sivuilla on lähes 34 000 seuraajaa, ja juuri Facebookissa asiakkaat ovat toivoneet ravintolan avaamista Mikkeliin. Saman toiveen ovat esittäneet mikkeliläiset kuluttajat. Toistaiseksi Savon seudun ainoa BURGER KING® -ravintola sijaitsee Kuopiossa. Mikkeliin avattavaan ravintolaan tulee 80 asiakaspaikkaa.



– On hienoa saada kansainvälisesti tunnettu ravintolaketju Mikkelin keskustaan torin laidalle, aivan paraatipaikalle. Samalla olemme vastanneet kauppakeskus Stellan asiakkaiden toiveisiin, sillä juuri Burger Kingin toivottiin tulevan Mikkeliin, iloitsee Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.



Liekillä grillatuista hampurilaisistaan tunnettu BURGER KING® ottaa haltuun Suomen pikaruokamarkkinoita kovalla vauhdilla. Kolmen toimintavuotensa aikana ravintolaketju on avannut yli 30 ravintolaa, ja kuluvan vuoden tavoitteena on avata vielä noin kymmenen lisää.



– Ravintolaketjumme kova kasvuvauhti on piristysruiske myös suomalaiselle työelämälle. Mikkelin-ravintolaan on luvassa työpaikkoja noin 30 henkilölle ja parhaillaan olemme rekrytoimassa koko tiimiä aina esimiehestä lähtien. Kannattaa laittaa pian hakemuksia tulemaan, BURGER KING® Suomen ketjujohtaja Mikko Mollberg vinkkaa.



Mikkeli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja on vilkas läpikulkukaupunki. Näin ollen kauppakeskus Stellan BURGER KING® -ravintola tulee palvelemaan paikallisten lisäksi myös turisteja sekä mökkiläisiä.

Lue lisää avoimista työpaikoista: http://www.burgerking.fi/tyopaikat/hae-toihin