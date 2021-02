Camilla Läckberg ja Alexander Karim kirjoittavat suuren rakkaustarinan yksinoikeudella Storytelille

Menestyskirjailija Camilla Läckberg ja näyttelijä Alexander Karim kirjoittavat yhdessä äänikirjaa, jonka Storytel julkaisee yksinoikeudella. Eeppinen rakkaustarina seuraa kahta toisilleen tuntematonta henkilöä, jotka elävät tiukassa eristyksessä omissa hotellihuoneissaan samaan aikaan kun tappava virus uhkaa tuhota ihmiskunnan. Kun eristystä erehdyksessä rikotaan, huumaava ja hengenvaarallinen rakkaus yhdistää. Ruotsinkielisellä alkuperäisnimellä Glaciär (suom. jäätikkö) kulkeva Storytel Original -äänikirja julkaistaan kansainvälisesti 15. kesäkuuta alkaen.

Mitä ihmiselle tapahtuu eristyksessä? Minkä arvoista elämä on ilman yhteyttä toisiin ihmisiin? Onko mahdollista rakastua, vaikka rakkaus uhkaisi henkeä?

Muun muassa nämä kysymykset ovat inspiroineet menestyskirjailija Camilla Läckbergin ja näyttelijä Alexander Karimin uutta äänikirjaprojektia.

Glaciär (suom. jäätikkö) julkaistaan yksinoikeudella Storytelissä 14 eri kielellä. Äänikirja julkaistaan 15. kesäkuuta Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Bulgariassa ja Puolassa. Myöhemmin tänä vuonna teos julkaistaan myös Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Meksikossa, Espanjassa, Italiassa, Venäjällä ja Turkissa. Jokainen markkina valitsee äänikirjalle paikalliset lukijat. Ruotsinkielisen äänikirjan lukevat Alexander Karim ja Bergman-elokuvista tuttu palkittu näyttelijä Lena Endre. Endre ja Karim näyttelevät myös pääosia Baker Karimin ohjaamassa ja tuottamassa samannimisessä elokuvassa, joka saa ensi-iltansa tänä keväänä.

– Tarinan työstäminen erilaisiin formaatteihin sopivaksi antaa sille fantastisia mahdollisuuksia. Äänikirjassa kuuntelijat pääsevät tutustumaan henkilöhahmoihin syvemmällä tasolla ja näkevät heistä erilaisia puolia; juonta voidaan kehittää ja tarina voi kulkea vaihtoehtoisia reittejä – ja lopputulos voi näin olla jotain aivan erilaista. Glaciär on tarina joka rikkoo rajoja ja johon suhtaudumme Alexanderin kanssa suurella intohimolla. Emme malta odottaa, että tarina pääsee tavoittamaan yleisönsä eri kanavissa, Camilla Läckberg sanoo.

– Glaciärin tarina on lähellä meidän kummankin sydäntä ja se ammentaa polttoaineensa aidosta intohimosta. Juoni on luonnollisesti saanut inspiraatiota viimeisen vuoden aikana kohtaamistamme todellisista tapahtumista. Vuosi on ollut intensiivinen ja uskomaton ja olen innoissani siitä, että pääsemme pian jakamaan projektin lopputuloksen kuuntelijoille, Alexander Karim sanoo.

Glaciär sijoittuu luksushotelliin, jossa naislääkäri ja miespastori ovat sulkeutuneina omiin huoneisiinsa eivätkä tiedä toistensa olemassaolosta. Pandemia raivoaa ulkopuolella, ja karanteeni samanaikaisesti sekä luo turvaa että aiheuttaa tuhoa. Tiukan eristyksen tarkoitus on suojella päähenkilöiden henkeä, mutta samalla he ovat molemmat monin tavoin jo pitkään eristäneet sisimpänsä muista. Kohtalokas virhe johtaa kiellettyyn tapaamiseen – ja samalla suurenmoiseen, pakahduttavaan rakkauteen. Rakkauteen, jonka vuoksi on valmis kuolemaan.

– Glaciär on periksiantamaton rakkaustarina ajassa, jossa me kaikki olemme kokeneet tavalla tai toisella, mitä eristyneisyys voi ihmismielelle tehdä. Se on Shakespeare-henkinen tarina, jossa rakkaus on arvokkaampaa kuin elämä itsessään. Olemme erittäin ylpeitä mahdollisuudesta olla mukana rakentamassa tätä tarinaa sekä Glaciär-projektin parissa työskennelleestä tiimistämme. Uskomme, että tämä audiodraama todella lävistää kuuntelijoiden sydämet, Storytelin Glaciär-projektin vastaava tuottaja Anna Öqvist Ragnar sanoo.

– Tämä on yksi kaikkien aikojen suurimmista äänikirjaprojekteistamme yhtäaikaisesti julkaistavien käännösten ja tuotantojen määrässä mitattuna. Tarina on erittäin ajankohtainen ja on hienoa saada se kuunneltavaksi näin useaan maahan. Storytel Original on nyt jännittävä sekoitus paikallista, räätälöityä ja globaalia, Storytelin kansainvälisistä julkaisuista vastaava kustannusjohtaja Rickard Henley sanoo.





Camilla Läckberg

Ruotsalainen Camilla Läckberg on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen läpimurtonsa, 10-osainen Erica Falckia ja poliisi Patrick Hedströmiä seuraava Fjällbacka-dekkarisarja on myyty yli 60 maahan ja siitä on tehty sekä TV-sarjoja että elokuvasovituksia. Läckberg on kirjoittanut lisäksi suosittuja Super-Charlie-lastenkirjoja. Hänen viimeisimmät julkaistut romaaninsa Kultahäkki (2019) ja Hopeasiivet (2020) ovat osa Fayesta kertovaa jännityssarjaa.

Alexander Karim

Alexander Karim on elokuva- ja TV-rooleistaan tunnettu ruotsalainen näyttelijä. Karim on julkaissut vuonna 2019 myös esikoisromaaninsa Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död. Vuonna 2019 hän julkaisi myös yhdessä vaimonsa Malin Karimin kanssa lastenkirjan Modigast i världen.