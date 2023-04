Cockleberry Bay -sarjan toinen osa on täynnä draamaa ja romantiikkaa

Rosan elämä näyttäisi vihdoin olevan raiteillaan. Hän ja Josh ovat vasta avioituneet ja Rosan perimä kulmakauppa menestyy. Mutta rakkauden polut eivät koskaan ole mutkattomia.

Rosa epäilee Joshin olevan uskoton. Seuraukset ovat katastrofaaliset. Hänen on kohdattava pelkonsa, riippuvuutensa ja mustasukkaisuutensa pohjia myöten päästäkseen taas jaloilleen.

Kun keitokseen vielä lisätään joukko toisten asioihin puuttuvia kyläläisiä, salaperäinen tulipalo ja Titchin epätoivoinen yritys löytää sairaan lapsensa oikea isä, on luvassa taas viihdyttävä ja yllätysten täyteinen lukuelämys.

Nicola May on palkittu englantilainen viihderomaanien mestari, joka kirjoittaa mielellään realistiseen tyyliin rakkaudesta, elämästä ja ystävyydestä ja kuvailee romaanejaan ”napakaksi chick-litiksi”. May on kirjoittanut 15 romaania, jotka kaikki ovat nousseet Amazonin bestsellerlistalle. Cockleberry Bay -sarjassa on neljä romaania, joiden käännösoikeudet on myyty 14 kielelle.

Nicola May

Salaisuuksia Cockleberry Bayssa

Alkuperäisteos: Meet Me in Cockleberry Bay

Suomennos Sirpa Saari

Ilmestyy 25.4.2023

myös e- ja äänikirjana