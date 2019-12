Danske Bank: Talouden näkymät ovat parantuneet, mutta yksikin tviitti voi laukaista osakkeiden laskun kuten maanantaina nähtiin

Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys ennustaa osakkeille maailmanlaajuisesti 4-8 prosentin tuottoa seuraaville 12 kuukaudelle. Taloudessa ja politiikassa nähdyt edistysaskeleet eivät ole kuitenkaan poistaneet riskejä.

Maailmantalouden pahimpien uhkien hälveneminen puoltaa edelleen osakeylipainoa, arvioi Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys. Näkemystä tukee poliittisten riskien pienentyminen ja talouden tunnuslukujen kehittyminen hyvään suuntaan.

”Emme odota ensi vuodelta vuoden 2019 kaltaista tuottojen ilotulitusta, mutta vähempikin riittää. Joukkolainoihin verrattuna osakkeiden tuotto-odotukset ovat edelleen hyvät. Poliittinen riski on pienentynyt, sillä Yhdysvallat ja Kiina ovat neuvottelemassa osasopimusta kauppasotaan. Euroopassa puolestaan on toistaiseksi vältetty sopimukseton brexit. Keskuspankit ovat viime kuukausina pyrkineet osaltaan tukemaan taloutta rahapoliittisen elvytyksen avulla. Taantuman pelko on laantunut, ja sijoittajien riskinottohalukkuus on jälleen kasvanut”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Danske Bankin arvion mukaan globaalisti osakkeiden tuotto-odotus on seuraavalle 12 kuukaudelle nyt 4-8 prosenttia. Pankki pitää suosituksessaan osakkeet ylipainossa, käteisen neutraalina ja korkosijoitukset alipainossa.

”Emme kuitenkaan heittäydy täysin optimismin vietäväksi, sillä todellisuudessa yksi Donald Trumpin kirjoittama kauppasotaan liittyvä negatiivinen tviitti tai parin talouden tunnusluvun huononeminen voivat laukaista markkinoiden epävakauden ja osakekurssien laskun uudestaan. Tämä nähtiin viimeksi tämän viikon maanantaina, kun Trump ilmoitti teräs- ja alumiinituotteiden tariffeista brasilialaisille ja argentiinalaisille tuotteille.”

Osakkeet eivät ole enää halpoja

Talouden ja politiikan vakautuminen on jo nostanut osakekursseja. Tämän takia osakkeet eivät ole enää halpoja, vaan maailmanlaajuisesti osakkeiden arvostustaso on nyt ylittänyt viimeisen viiden vuoden keskiarvon.

”Noussut hintataso lisää myös osakkeiden haavoittuvuutta maailmantalouden epäsuotuisissa tilanteissa. Sen vuoksi on entistä tärkeämpää valita osakkeet erittäin huolellisesti ja kiinnittää huomiota alueisiin ja toimialoihin sekä pitää joukkolainoja salkkua vakauttamassa.”

Danske Bankin arvion mukaan tuottoja kannattaa etsiä seuraavien kuukausien aikana muun muassa Yhdysvaltojen markkinoilta ja kuluttajatuotteista.

”Tällä hetkellä yhdysvaltalaisosakkeiden hinnoittelu on hiukan kallis kuluneiden viiden vuoden keskiarvoon verrattuna. Siitä huolimatta ne tarjoavat mielestämme houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet, minkä vuoksi ylipainotamme niitä salkuissamme.”

Euroopan talous on osoittanut voimakasta hyytymistä vuonna 2019, mutta nyt suunta voi olla kääntymässä.

”Viime aikoina talousluvut ovat osoittaneet merkkejä Euroopan kasvun vakautumisesta. Etenkin eurooppalaiset osakkeet ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja, ja jos teollisuussektorin vakautuminen jatkuu ja kauppasodassa nähdään edistysaskelia, Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeet voivat hyötyä siitä muita alueita enemmän.”