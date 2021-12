Danske Bank: Yksityissijoittajat ottivat marraskuun lopun markkinamyllerryksen rauhallisesti – Woltin ostaneen DoorDashin kilpailija Yhdysvaltojen ostetuimpia osakkeita

Osakekaupan aktiivisuus laski aavistuksen marraskuussa edelliseen kuukauteen verrattuna, kertoo Danske Bankin suomalaisasiakkaiden kaupoista tehty vertailtu. Marraskuun lopussa 25. päivä tapahtunut kurssilasku ei laukaissut suurta ryntäystä markkinoilta pois, sillä kuukauden osakekaupasta vain 22 prosenttia käytiin tuolla viikolla.

”Kurssilaskun laukaisi erityisesti uuteen korona-varianttiin liittynyt huoli, mutta taustalla oli myös muita tekijöitä, kuten inflaatio ja pelot nopeammasta rahapolitiikan kiristymisestä. Emme usko, että osakkeiden hinnat tulevat laskemaan merkittävästi, mutta heilunta lisääntyy”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Suomen osuus osakekaupasta oli marraskuussa reilut 75 prosenttia. Vaihdetuimpien listaa hallitsevat tutut nimet.

”Kovasta listautumisvauhdista huolimatta 30. vaihdetuimman osakkeen joukkoon ei mahtunut tänä vuonna listautuneita yhtiötä. Osittain tätä selittää kaupan olevien osakkeiden määrä, mutta kuvaa myös kansanosakkeiden pysyvyyttä.”

Yhdysvalloissa Woltin kilpailijaa salkkuun

Yhdysvaltojen osuus kaupasta marraskuussa oli lähes 13 prosenttia. Eniten vaihtoa keräsi sähköautoyhtiö Tesla, joka oli myös toiseksi nettomyydyin osake. Sen sijaan sähköautoyhtiö Fisker nousi netto-ostetuimpien listalle.

Suomalaisnäkökulmasta kiinnostavaa on, että ruokalähettiyhtiö Woltin ostanut DoorDash nousi vaihdetuimpien listalla, mutta on vielä kaukana kärjestä. Sen sijaan netto-ostetuimpien kärjen tuntumaan nousi Waitr Holdings, joka on myös ruokalähettiosake. Waitr on perustettu jo vuonna 2008, eli huomattavasti ennen Woltia ja DoorDashia.

”Ruokalähettiyhtiöt ovat osittain hyötyneet koronasta, kun kotiinkuljetusten merkitys on kasvanut. Waitr ei kuitenkaan ole tästä trendistä hyötynyt ainakaan osakkeen osalta, sillä sen kurssi on ollut laskeva. Nyt yhtiö näyttää kuitenkin hyötyvän vuoden 2021 suuresta sijoitusilmiöstä, sillä kilpailijoihin nähden pientä yhtiötä on alettu nostaa Redditissä uutena meemiosakkeena.”

Yhdysvaltojen roolia osakemarkkinoissa kuvaa se, että kolmanneksi vaihdetuimman markkinan Saksan kärkiosakkeista suuri joukko on Saksaan rinnakkaislistattuja yhtiöitä.

Osakekauppa maittain marraskuussa Maa 2017 2018 2019 2020 2021 Suomi 83,7 % 87,3 % 86,2 % 72,5 % 75,9 % Yhdysvallat 2,9 % 3,0 % 4,7 % 14,8 % 12,7 % Saksa 3,0 % 1,7 % 1,7 % 3,6 % 3,8 % Ruotsi 4,7 % 1,6 % 2,6 % 3,2 % 2,3 % Norja 1,2 % 1,1 % 0,7 % 2,5 % 0,5 %

Maakohtaiset osakkeet marraskuussa 2021 Suomi Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Nokia Oyj (FI) 11,0 % Nordea Bank Abp (FI) EUR Neste Oyj Sampo Oyj A 9,5 % Nokia Oyj (FI) Sampo Oyj A Outokumpu Oyj 8,4 % UPM-Kymmene Oyj Fortum Oyj Nordea Bank Abp (FI) EUR 6,8 % Metso Outotec Oyj Tokmanni Group Corp Fortum Oyj 5,8 % Telia Company AB(FI) Citycon Oyj Saksa Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Tesla Inc (DE) 7,2 % Tesla Inc (DE) SNOWFLAKE INC-CLASS A (DE) Volkswagen AG (Pref) 5,8 % Deutsche Telekom AG (Regd) Volkswagen AG (Pref) Commerzbank AG 4,6 % Lanxess AG Alphabet Inc A (DE) ThyssenKrupp AG 4,5 % Pfizer Inc. (DE) Moderna Inc. (DE) Lanxess AG 3,9 % RWE AG (Ord) Microsoft Corp (DE) Yhdysvallat Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Moderna Inc. 7,9 % Airbnb Inc A Nvidia Corp. (US) Tesla Inc (US) 5,3 % Waitr Holdings Inc Tesla Inc (US) Hyzon Motors Inc A 2,6 % Fisker Inc A UNITY SOFTWARE INC LUCID GROUP INC (US) 2,2 % China HGS Real Estate Inc RIVIAN AUTOMOTIVE INC A (US) Nvidia Corp. (US) 2,2 % Amazon.com Allena Pharmaceuticals Inc

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin marraskuussa 2021.

Tietoa Danske Bankin sijoituspalveluista