Darwin-sarjan kolmas odotettu dekkari

Australiaan sijoittuvan dekkarisarjan kolmas osa Miehiltä kielletty pureutuu syvälle yhteiskunnallisiin jakolinjoihin. Sarjasta tekee erityisen kiinnostavan kirjailijan perehtyneisyys Australian alkuperäisväestön kulttuuriin ja historiaan. Niin ympäristö kuin henkilöhahmotkin on kuvattu mukaansatempaavan taidokkaasti.

Paikallinen poliitikko löytyy Darwinin oikeustalosta murhattuna. Tämä on hiljattain antanut kaivosyhtiölle luvan suorittaa kaivauksia paikalla, joka on alkuperäisväestölle pyhä. Gulgulan synnytysluola, jota alkuperäisväestön naiset ovat käyttäneet tuhansien vuosien ajan, on vaarassa tuhoutua. Raivostuneet mielenosoittajat painostavat poliitikkoja ja poliisia.

Murhaa tutkivat poliisit saavat todeta, että tapaus on paitsi monimutkainen, myös erittäin tulenarka. Voisiko joku alkuperäiskansaan kuuluva todella olla teosta vastuussa?





”Jännittävä ja intensiivinen dekkari, joka on paljon enemmän kuin tavallinen rikosromaani.” – Västernorrland



Darwin-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet dekkarit Älä puhu kuolleista ja Syklonivaroitus



Christina Wahldén (s. 1965) on ruotsalainen kirjailija ja journalisti. Hän on kirjoittanut niin lapsille kuin aikuisille ja saanut lukuisia kirjallisuuspalkintoja, mm. Ruotsin vuoden parhaan lasten- ja nuortendekkarin palkinnon. Toimiessaan vuosia Svenska Dagbladetin rikostoimittajana hän raportoi ennen kaikkea naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta rikollisuudesta, parisuhde- ja nk. kunniaväkivallasta sekä ihmiskaupasta. Australiaan Wahldén tutustui opiskellessaan dramaturgiaa Sydneyn yliopistossa