Deutscher Buchpreis -voittaja on Helsinkiin sijoittuva häikäisevä romaani muistoista, rakkaudesta ja Euroopasta

Romaanin keskushenkilö on nuori tšekkiläinen Adina, joka on kokenut jotain hyvin traumaattista menneisyydessään. Traumaansa paetessaan hän on päätynyt Helsinkiin, jossa hän on tavannut virolaisen eurokansanedustajan Leonidesin, ja he ovat rakastuneet toisiinsa. Romaanin polttopisteeseen nousevat valtasuhteet paitsi sukupuolten myös idän ja lännen välillä.

Romaanin kieli on vahvaa ja korutonta ja henkilöt kiinnostavia. Taitava kerronta luo jännitteitä, jotka kasvavat sivu sivulta ja kuljettavat lukijan yhä syvemmälle Adinan kokemuksiin. Strubel onnistuu välittämään tunteita, joiden sanoiksi pukeminen tuntuu ensin lähes mahdottomalta.

Antje Rávik Strubel vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2023.

”Pieni kaunokirjallinen ihme... mestarillinen.” – Die Welt

”Sielunmaiseman kuvaajana Strubel on mestari. – – Tarina vetää vastustamattomasti mukaansa heti ensi sivuilta.” – Süddeutsche Zeitung

Antje Rávik Strubel (s. 1974) on Saksan Potsdamissa asuva kirjailija. Hän on kirjoittanut kahdeksan proosateosta sekä esseistisiä matkakertomuksia ja saanut työstään useita palkintoja. Strubel on toiminut opettajana Leipzigin kirjallisuusinstituutissa ja oli ensimmäinen residenssikirjailija, joka sai kutsun Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin. Oman kirjailijantyönsä ohella Strubel kääntää saksaksi englannin- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta, mm. Joan Didionin ja Lucia Berlinin teoksia. Sininen nainen palkittiin Saksassa vuoden parhaana romaanina 2021 (Deutscher Buchpreis).

Antje Rávik Strubel

SININEN NAINEN

Alkuperäisteos: Blaue Frau

Suomennos: Veera Kaski

Ilmestyy 27.4.2023

myös e- ja äänikirjana