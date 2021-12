DIFFuture-ohjelma: Hallitustyön tulevaisuus

Maailma tarvitsee vastuullisia ja menestyviä yrityksiä. Tulevaisuus on pitkälti yritysten hallitusten käsissä. Hyvä tulevaisuus vaatii hallituksilta monimuotoista kokoonpanoa, johon sisältyy jäsenten monipuolisen osaamisen lisäksi myös jäsenistön monimuotoisuus, esimerkiksi ikä ja sukupuoli sekä erilaiset taustat.

DIF kehittää suomalaista hallitustyöskentelyä suurten yritysten hallitustyössä mukana olevien 750 jäsenensä voimin. Hallituskokoonpanojen ja -työskentelyn kehittämiseksi DIF juhlistaa 20-vuotista taivaltaan DIFFuture-ohjelmalla, johon toivomme mukaan hallitustyön ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneita osaajia, jotka eivät vielä ole hallituskonkareita. Ohjelma on osallistujille maksuton.

”Näemme DIFissä tärkeäksi kehityskohteeksi hallituskokoonpanojen monimuotoisuuden ja hyvän hallitustyön kehittämisen. Toimintaympäristöjemme muuttuessa vauhdilla ja muutoksiin liittyvien osaamistarpeiden kasvaessa tarvitsemme hallituksiimme jatkuvasti uudenlaista laaja-alaisempaa osaamista. Vastataksemme tähän huutoon käynnistämme DIFFuture-ohjelman”, kertoo DIFin puheenjohtaja Kim Ignatius.

Ohjelma tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uutta, jakaa omaa osaamistaan ja verkottua laajasti hallitustyötä tekevien ja siitä kiinnostuneiden muiden osanottajien kanssa. Luvassa on keskustelevia tilaisuuksia ja tapaamisia hallitustyötä tekevien henkilöiden sekä esimerkiksi headhuntereiden kanssa. Kullakin tilaisuudella on ajankohtainen teema.

Osallistujat saavat myös mahdollisuuden osallistua DIFin jäsentilaisuuksiin ohjelman aikana. Ohjelman päätteeksi osallistujat koostavat oppinsa ja ehdotuksensa hallitustyön kehittämiseksi.

Ohjelma on nyt haettavissa, ja haku jatkuu 16.1.2022 asti. Valinnat tehdään tammi-helmikuun aikana, ja ohjelma jatkuu kevätkesään 2023. DIFFutureen voi hakea www.dif.fi -sivujen kautta.

Ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 23.3.2022 klo 17, jolloin kokoonnumme Boydenilla, jonka työsarkana on hallitusjäsenten ja johdon suorahaku sekä johtamisen kehittäminen. Toinen tapaaminen on keskiviikkona 1.6.2022 klo 16, jolloin vierailukohteemme on Heidrick & Struggles, joka tarjoaa johdon konsultointipalveluita, suorahakupalveluita sekä johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyvää konsultointia.