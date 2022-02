Direktiiviehdotus painottaa valituskanavia ja sanktioita

DIF – Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry on johtava hallitustyön kehittämisen foorumi Suomessa. DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa ja hyvää hallitustyöskentelyä suomalaisten yritysten menestyksen tukemiseksi. Voittoa tavoittelematon yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa ottamalla kantaa ajankohtaisiin hallitustyötä koskeviin asioihin. Yhdistyksellä on noin 750 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä, sekä neljä yhteisöjäsentä ja 20 asiantuntijakumppania. Lähes kolmannes suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on DIFin jäsenten hallussa, ja noin 90 prosentilla pörssiyhtiöistä on hallituksessaan vähintään yksi DIFin jäsen. DIFin eurooppalainen katto-organisaatio on ecoDa.