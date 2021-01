Ehdokkaat vuoden 2020 parhaiksi äänikirjoiksi julki – äänestä omia suosikkejasi

Vuonna 2020 kuunneltiin äänikirjoja enemmän kuin koskaan. Nyt Storytel Awards palkitsee ennätysvuoden parhaita äänikirjoja ja niiden lukijoita. Yleisöllä on mahdollisuus äänestää lempikirjojaan 17. tammikuuta saakka.

Vuoden parhaiden äänikirjojen valinnassa kuuntelijoiden äänillä on merkittävä rooli. Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa: kaunokirjat, jännitys ja dekkarit, tietokirjallisuus ja elämäkerrat sekä lasten -ja nuortenkirjallisuus. Kuhunkin kategoriaan on esivalittu noin 50 Storytelin kuunnelluinta ja parhaiten arvioitua äänikirjaa, joista yleisö saa äänestää suosikkejaan. Tutustu ehdokkaisiin ja äänestä täällä.



Äänestyksen jälkeen kolmihenkiset raadit arvioivat oman kategoriansa viisi eniten ääniä saanutta äänikirjaa ja valitsevat niiden joukosta voittajan. Kullakin kirjallisuuskategorialla on oma arvovaltainen raatinsa. Raatien puheenjohtajat ja niiden jäsenet julkaistaan myöhemmin.

Suuri äänikirjapalkinto jaetaan kunkin kategorian voittajateoksen kirjoittajalle sekä äänikirjan lukijalle. Palkinnon arvo on 1 000 euroa. Jos palkittava kirja on ulkomainen käännösteos, luovutetaan palkinto kirjailijan sijaan kääntäjälle.

Storytel Awardsin ja Suuren äänikirjapalkinnon tavoitteena on edistää äänikirjamarkkinan kehitystä, jakaa kuuntelemisen iloa sekä tehdä tunnetuksi ammattitaitoisten tekijöiden merkitystä kuunteluelämyksen luomisessa.

Kirjallisuus helpottaa yksinäisyyden tunnetta

Äänikirjoja on kuunneltu vuonna 2020 enemmän kuin koskaan. Poikkeusvuosi näkyy erityisesti lasten- ja feel good -kirjallisuuden kasvuna, sillä vaikealle maailmantilanteelle haettiin vastapainoa kevyemmästä kirjallisuudesta. Samalla saatavilla olevien suomenkielisten äänikirjojen valikoima kasvoi räjähdysmäisesti.

Äänikirjat ovat tulleet viimeistään tänä vuonna osaksi monen suomalaisen arkirutiineja, muuttaneet käyttäytymistämme ja tuoneet kirjallisuuden monen sellaisen korville, joka ei perinteisesti tartu kirjaan.

”Äänikirjoista etsitään viihdettä, iloa ja lohtua poikkeuksellisen tilanteen keskelle. Kirjallisuus voi tutkitusti auttaa helpottamaan myös yksinäisyyden tunnetta, mikä tekee siitä erityisen tärkeää juuri nyt”, Storytelin markkinointipäällikkö Hanna Walldén sanoo.

Vuoden parhaiden äänikirjojen yleisöäänestys jatkuu 17. tammikuuta saakka. Palkinnot jaetaan ja voittajat julkistetaan Storytel Awards -gaalassa 25. maaliskuuta 2021. Gaalan juontaa viime vuoden tapaan Maria Veitola.