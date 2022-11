EK esittää valtionomistuksen hallittua vähentämistä – varat uuden kasvun luontiin

Omistajanvaihdosten vuosivolyymit selvitetty ensi kertaa – lähes 4000 yritystä siirtyy vuosittain uusiin käsiin 2.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Omistajanvaihdosfoorumi Mediatiedote 2.11.2022 Omistajanvaihdosten vuosivolyymit selvitetty ensi kertaa – lähes 4000 yritystä siirtyy vuosittain uusiin käsiin Tilastokeskus on tuottanut ensimmäistä kertaa tärkeää numerotietoa siitä, kuinka moni yritys saadaan vuosittain siirtymään uuden omistajan käsiin joko yrittäjäperheen sisäisen sukupolvenvaihdoksen tai yrityskaupan muodossa. Kriisivuosien myötä omistajanvaihdosten lukumäärä on laskenut alle 4000 kappaleen tasolle. Tilastointi on ollut kansallisen Omistajanvaihdosfoorumin esitys ja nyt huutoon on vastattu. Tilastokeskus on tuottanut Omistajanvaihdosfoorumin toimeksiannosta tilaston, joka tarjoaa ensimmäistä kertaa tietoa omistajanvaihdosten lukumääristä. Aineistona on käytetty Verohallinnon tietoja. Keskeiset havainnot vuosilta 2018 - 2021: Omistajanvaihdoksia tehtiin kaiken kaikkiaan vuonna 2018 yhteensä 4 188 ja seuraavana vuonna 4 248 kappaletta. Määrä kääntyi laskuun ensimmäisenä koronavuonna 2020, jolloin tehtiin 3 750 omistaj