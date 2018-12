Eläkeläinen – tiesitkö, että sinua tarvitaan?

Monelle seniorille eläkkeelle jääminen jättää elämään suuren aukon, kun ei enää aamulla voi lähteä töihin. Mistä keksiä mielekästä tekemistä arkeen? Suomen Seniorihoiva on yksi harvoista yrityksistä, joka haluaa palkata riveihinsä erityisesti eläkeläisiä.

– Monet eläkeläiset eivät tiedä, että heidät todella halutaan töihin. Usein kuulee puhuttavan ikärasismista, meillä taas ajatellaan päinvastoin. Monesti eläkeläiset ovat parhaita työntekijöitä, koska heillä on niin paljon elämänkokemusta, kertoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.

Suomen Seniorihoiva tarjoaa monipuolisia hoivapalveluita seuranpidosta sairaanhoitoon. Yritys panostaa erityisesti kiireettömään kotihoitoon.

– Julkisella puolella kotihoidon käynti voi kestää muutaman minuutin ja hoitajat vaihtuvat koko ajan. Meillä taas asiakasta hoitaa aina sama hoitaja ja käynti kestää niin pitkään kuin asiakas haluaa, kertoo yrityksen palvelupäällikkö My Sundelin.

Eläke mahdollisti uuden uran

Pirjo Willman, 66, on yksi Suomen Seniorihoivan eläkkeellä olevista työntekijöistä, jotka ovat aiemmin tehneet pitkän työuran aivan toisella alalla. Nyt Pirjo hoivaa säännöllisesti muutamia tuttuja asiakkaita Espoossa oman kotinsa lähellä.

– Olen yksi näistä alanvaihtajista. Olin jäänyt eläkkeelle ja kaipasin jotain ”vipinää” elämääni. Huomasin lehdestä, että Suomen Seniorihoiva haki uusia työntekijöitä. Halusin tehdä aivan erilaista työtä kuin mitä olin aiemmin tehnyt ja tiesin, että minulla on paljon elämänkokemusta, kertoo Willman.

Hänen mukaansa parasta työssä on ihmisten auttaminen, monipuolinen työ sekä joustavuus työajoissa ja -määrissä.

– Työilmapiiri on meillä mahtava ja huomioon ottava, työkaveria autetaan. Työtehtävät ovat monipuolisia ja päivät vaihtelevia. Jokainen saa itse päättää, miten paljon työtä tekee. Kiitos ihanien esimiesteni, kaikki on sujunut todella hyvin ja toiveitani työajoista on noudatettu. Tässä työssä pysyn itsekin virkeänä ja aktiivisena – voin todella suositella tätä työtä muillekin!

Minkälaista hoivatyö sitten on?

Suomen Seniorihoivan asiakkailla käy säännöllisesti aina sama työntekijä. Näin työntekijän ja asiakkaan välille muodostuu tuttu ja turvallinen ystävyyssuhde. Hoivatyö sisältää enimmäkseen arkisia asioita kuten kaupassa käyntiä, ruoanlaittoa, kotitaloustöitä, ulkoilussa avustamista sekä tärkeimpänä seuranpitoa ja seurustelua.

– Työ hoivapalveluiden parissa on erittäin palkitsevaa ja asiakkailta saa paljon kiitosta. Henkilökohtaisena avustajana toimimiseen ei tarvita hoiva-alan koulutusta. Riittää, että on suuri sydän, iloinen mieli ja tervettä maalaisjärkeä. Meillä on myös paljon eläkkeellä olevia lähihoitajia ja sairaanhoitajia töissä. Heidän arvokas kokemuksensa ja osaamisensa on suuri voimavara meille, kertoo Suominen.

Teksti: Kati Keturi