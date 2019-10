Elena Gorschkow STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päälliköksi

STTK:n hallitus: Palkkatuki ja työvoimapalvelut nostettava muiden pohjoismaiden tasolle 16.9.2019 13:17:59 EEST | Tiedote

STTK:n hallitus keskusteli budjettiriihen aattona työllisyys- ja talouspolitiikan tavoitteista. - Hallituksen työllisyysastetavoite (75 %:n työllisyysaste, 60 000 uutta työllistynyttä) on riippuvainen suhdannekehityksestä. Hallittu työmarkkinakierros, joka vähitellen on pääsemässä vauhtiin, on tärkeä keino talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi, puheenjohtaja Antti Palola sanoo. Maan hallitukselta työllisyysasteen nostaminen edellyttää erittäin aktiivista panostusta työvoimapolitiikkaan sekä tehokkaita, oikein kohdennettuja ja laajennettuja palveluita työttömän ja työttömyysuhan alla oleville. - Varsinkin vaikeasti työllistyvien kuten ikääntyvien, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistymistä voidaan helpottaa varmistamalla heidän henkilökohtainen palvelunsa. Tämä edellyttää, että työvoimapalvelut on Suomessa saatava muiden pohjoismaiden tasolle, puheenjohtaja Antti Palola esittää. STTK:n laskelmien perusteella yksityinen palkkatuki pitäisi lähes kolminkertaistaa ja työvoimapalv